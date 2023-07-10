https://ria.ru/20230710/obstrel-1883219774.html

Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села

Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села - РИА Новости, 10.07.2023

Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села

Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:00

2023-07-10T12:00

2023-07-10T12:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 июл - РИА Новости. Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По его словам, ВСУ 9 июля в 18.07 "нанесли ракетный удар по селу Заречному Мелитопольского района и глумливо отчитались в соцсетях, что поразили расположение российских военных". "На самом деле поврежден гражданский объект – пустующий склад. Ранения получил 14-летний мальчик", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230710/obstrel-1883210429.html

запорожская область

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2023

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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область