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Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 10.07.2023 (обновлено: 12:01 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883219774.html
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села - РИА Новости, 10.07.2023
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села
Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:00
2023-07-10T12:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 июл - РИА Новости. Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По его словам, ВСУ 9 июля в 18.07 "нанесли ракетный удар по селу Заречному Мелитопольского района и глумливо отчитались в соцсетях, что поразили расположение российских военных". "На самом деле поврежден гражданский объект – пустующий склад. Ранения получил 14-летний мальчик", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883210429.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села

При ракетном обстреле села Заречное Мелитопольского района пострадал 14-летний мальчик

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 июл - РИА Новости. Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
По его словам, ВСУ 9 июля в 18.07 "нанесли ракетный удар по селу Заречному Мелитопольского района и глумливо отчитались в соцсетях, что поразили расположение российских военных".
«
"На самом деле поврежден гражданский объект – пустующий склад. Ранения получил 14-летний мальчик", - добавил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская область
 
 
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