https://ria.ru/20230710/obstrel-1883219774.html
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села - РИА Новости, 10.07.2023
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села
Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:00
2023-07-10T12:00
2023-07-10T12:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 июл - РИА Новости. Подросток пострадал при ракетном обстреле украинской армией Мелитопольского района, удар был нанесен по гражданскому объекту в селе Заречное, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По его словам, ВСУ 9 июля в 18.07 "нанесли ракетный удар по селу Заречному Мелитопольского района и глумливо отчитались в соцсетях, что поразили расположение российских военных". "На самом деле поврежден гражданский объект – пустующий склад. Ранения получил 14-летний мальчик", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883210429.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
Подросток пострадал при ракетном обстреле запорожского села
При ракетном обстреле села Заречное Мелитопольского района пострадал 14-летний мальчик