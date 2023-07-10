https://ria.ru/20230710/obstrel-1883205974.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:55

2023-07-10T10:55

2023-07-10T10:55

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия