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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:55
2023-07-10T10:55
2023-07-10T10:55
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой