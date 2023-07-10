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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883205974.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:55
2023-07-10T10:55
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снарядов РСЗО
Фрагменты снарядов РСЗО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снарядов РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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