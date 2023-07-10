https://ria.ru/20230710/obstrel-1883181558.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут двадцать два снаряда "натовского"... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:51

2023-07-10T08:51

2023-07-10T08:51

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут двадцать два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 7.55 мск по Киевскому району выпустили шесть снарядов, в 8.00 - пять снарядов по Кировскому району и в 8.10 – еще шесть снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html

донецк

кировский район

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия