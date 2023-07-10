https://ria.ru/20230710/nurbagandov-1883316908.html
Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале
Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале - РИА Новости, 10.07.2023
Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале
Торжественное открытие памятника лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:57
2023-07-10T15:57
2023-07-10T16:01
общество
россия
махачкала
магомед нурбагандов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Торжественное открытие памятника лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте, братья!", состоялось в понедельник в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Монумент установлен в сквере по улице Абубакарова. Открытие памятника приурочено к седьмой годовщине подвига полицейского. "С девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу сегодня представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий", – сказал глава Дагестана Сергей Меликов на открытии памятника. Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них - полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Магомеда, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Память о Магомеде Нурбагандове уже увековечена в разных городах и районах. В Избербаше открыт сквер имени братьев Нурбагандовых, в честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, в Махачкале и в Грозном. Имя героя носит и школа, в которой он учился.
https://ria.ru/20180118/1512799893.html
https://ria.ru/20171003/1506058612.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, махачкала, магомед нурбагандов, республика дагестан
Общество, Россия, Махачкала, Магомед Нурбагандов, Республика Дагестан
Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале
В Махачкале открыли памятник лейтенанту полиции, Герою России Магомеду Нурбагандову
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Торжественное открытие памятника лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте, братья!", состоялось в понедельник в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент установлен в сквере по улице Абубакарова. Открытие памятника приурочено к седьмой годовщине подвига полицейского.
Убийство Нурбагандова — вызов всей полиции: как юрисконсульт стал героем
"С девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу сегодня представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий", – сказал глава Дагестана Сергей Меликов
на открытии памятника.
Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них - полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Магомеда, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Память о Магомеде Нурбагандове уже увековечена в разных городах и районах. В Избербаше
открыт сквер имени братьев Нурбагандовых, в честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, в Махачкале и в Грозном
. Имя героя носит и школа, в которой он учился.
Участник убийства Героя России Нурбагандова получил 24 года колонии