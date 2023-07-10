https://ria.ru/20230710/nurbagandov-1883316908.html

Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале

Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале - РИА Новости, 10.07.2023

Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале

Торжественное открытие памятника лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:57

2023-07-10T15:57

2023-07-10T16:01

общество

россия

махачкала

магомед нурбагандов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Торжественное открытие памятника лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте, братья!", состоялось в понедельник в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Монумент установлен в сквере по улице Абубакарова. Открытие памятника приурочено к седьмой годовщине подвига полицейского. "С девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу сегодня представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий", – сказал глава Дагестана Сергей Меликов на открытии памятника. Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них - полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Магомеда, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Память о Магомеде Нурбагандове уже увековечена в разных городах и районах. В Избербаше открыт сквер имени братьев Нурбагандовых, в честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, в Махачкале и в Грозном. Имя героя носит и школа, в которой он учился.

https://ria.ru/20180118/1512799893.html

https://ria.ru/20171003/1506058612.html

россия

махачкала

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, махачкала, магомед нурбагандов, республика дагестан