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Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 10.07.2023 (обновлено: 09:50 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nikolaev-1883179644.html
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве - РИА Новости, 10.07.2023
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве
В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:37
2023-07-10T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. &quot;Удар был нанесен по объекту инфраструктуры &lt;…&gt; Подробная информация уточняется&quot;, — говорится в публикации.Что именно оказалось целью удара, глава обладминистрации не уточнил.Минувшей ночью в Николаевской области действовала воздушная тревога, СМИ сообщали о звуке взрыва.
https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881707200.html
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве

Глава Николаевской администрации Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
«

"Удар был нанесен по объекту инфраструктуры <…> Подробная информация уточняется", — говорится в публикации.

Что именно оказалось целью удара, глава обладминистрации не уточнил.
Минувшей ночью в Николаевской области действовала воздушная тревога, СМИ сообщали о звуке взрыва.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Украина
 
 
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