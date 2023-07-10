https://ria.ru/20230710/nikolaev-1883179644.html

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве - РИА Новости, 10.07.2023

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве

В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:37

2023-07-10T08:37

2023-07-10T09:50

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Удар был нанесен по объекту инфраструктуры <…> Подробная информация уточняется", — говорится в публикации.Что именно оказалось целью удара, глава обладминистрации не уточнил.Минувшей ночью в Николаевской области действовала воздушная тревога, СМИ сообщали о звуке взрыва.

https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881707200.html

николаев (украина)

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