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Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве - РИА Новости, 10.07.2023
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве
В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:37
2023-07-10T08:37
2023-07-10T09:50
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В украинском Николаеве ударом поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Удар был нанесен по объекту инфраструктуры <…> Подробная информация уточняется", — говорится в публикации.Что именно оказалось целью удара, глава обладминистрации не уточнил.Минувшей ночью в Николаевской области действовала воздушная тревога, СМИ сообщали о звуке взрыва.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Николаеве
Глава Николаевской администрации Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры