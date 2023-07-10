https://ria.ru/20230710/neft-1883370283.html

СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью

СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью

Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:42

2023-07-10T18:42

2023-07-10T18:42

сирия

ирак

дамаск (город)

фейсал микдад

вооруженные силы сша

в мире

цены на нефть

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КАИР, 10 июл - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. Согласно источникам в районе Аль-Ярубия в сирийской провинции Эль-Хасеке, колонна, состоящая из 39 цистерн с краденой нефтью, в сопровождении военных машин отправилась из Сирии на север Ирака через незаконно действующий в провинции пограничный переход "Махмудия". Источники также добавили, что в рамках укрепления своих незаконных баз американские военные ввезли в Сирию 30 грузовиков и цистерн с цементом и логистическими материалами через "Аль-Валид" - другой нелегально функционирующий КПП в Эль-Хасеке. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230322/irak-1859847357.html

сирия

ирак

дамаск (город)

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сирия, ирак, дамаск (город), фейсал микдад, вооруженные силы сша, в мире, цены на нефть