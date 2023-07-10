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СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью
СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью
Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:42
2023-07-10T18:42
2023-07-10T18:42
сирия
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дамаск (город)
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цены на нефть
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КАИР, 10 июл - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. Согласно источникам в районе Аль-Ярубия в сирийской провинции Эль-Хасеке, колонна, состоящая из 39 цистерн с краденой нефтью, в сопровождении военных машин отправилась из Сирии на север Ирака через незаконно действующий в провинции пограничный переход "Махмудия". Источники также добавили, что в рамках укрепления своих незаконных баз американские военные ввезли в Сирию 30 грузовиков и цистерн с цементом и логистическими материалами через "Аль-Валид" - другой нелегально функционирующий КПП в Эль-Хасеке. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230322/irak-1859847357.html
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сирия, ирак, дамаск (город), фейсал микдад, вооруженные силы сша, в мире, цены на нефть
Сирия, Ирак, Дамаск (город), Фейсал Микдад, Вооруженные силы США, В мире, Цены на нефть
СМИ: американцы вывезли из Сирии в Ирак 39 автоцистерн с нефтью
SANA: американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 39 цистерн с краденой нефтью