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Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО
Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО
Австралия на полгода разместит самолет дальнего обнаружения AWACS в Германии для охраны воздушного пространства на востоке НАТО, заявил в понедельник канцлер... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:58
2023-07-10T18:58
2023-07-10T18:58
австралия
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Австралия на полгода разместит самолет дальнего обнаружения AWACS в Германии для охраны воздушного пространства на востоке НАТО, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе. "Меня особенно радует то, что Австралия этой осенью внесет свой вклад в охрану воздушного пространства в восточной территории членов альянса и для этой цели разместит в Рамштайне самолет AWACS", - заявил Шольц. Албанезе в свою очередь сообщил, что самолет будет участвовать в патрулировании воздуха 6 месяцев, в миссии примет участие 100 военнослужащих. Речь политиков транслировалась на сайте правительства.
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австралия, германия, олаф шольц, энтони альбанезе, нато, в мире
Австралия, Германия, Олаф Шольц, Энтони Альбанезе, НАТО, В мире
Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО
Шольц: Австралия отправит в ФРГ самолет AWACS для патрулирования восточного фланга НАТО
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Австралия на полгода разместит самолет дальнего обнаружения AWACS в Германии для охраны воздушного пространства на востоке НАТО, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе.
"Меня особенно радует то, что Австралия этой осенью внесет свой вклад в охрану воздушного пространства в восточной территории членов альянса и для этой цели разместит в Рамштайне самолет AWACS", - заявил Шольц.
Албанезе в свою очередь сообщил, что самолет будет участвовать в патрулировании воздуха 6 месяцев, в миссии примет участие 100 военнослужащих.
Речь политиков транслировалась на сайте правительства.
Глава МИД Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО