https://ria.ru/20230710/nato-1883372308.html

Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО

Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Австралия разместит в Германии самолет для охраны восточного фланга НАТО

Австралия на полгода разместит самолет дальнего обнаружения AWACS в Германии для охраны воздушного пространства на востоке НАТО, заявил в понедельник канцлер... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:58

2023-07-10T18:58

2023-07-10T18:58

австралия

германия

олаф шольц

энтони альбанезе

нато

в мире

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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Австралия на полгода разместит самолет дальнего обнаружения AWACS в Германии для охраны воздушного пространства на востоке НАТО, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе. "Меня особенно радует то, что Австралия этой осенью внесет свой вклад в охрану воздушного пространства в восточной территории членов альянса и для этой цели разместит в Рамштайне самолет AWACS", - заявил Шольц. Албанезе в свою очередь сообщил, что самолет будет участвовать в патрулировании воздуха 6 месяцев, в миссии примет участие 100 военнослужащих. Речь политиков транслировалась на сайте правительства.

https://ria.ru/20230626/nato-1880461156.html

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австралия, германия, олаф шольц, энтони альбанезе, нато, в мире