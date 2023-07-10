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Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 10.07.2023 (обновлено: 20:23 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nato-1883345331.html
Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины
Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины - РИА Новости, 10.07.2023
Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины
НАТО не пойдет на принятие Украины в блок, опасаясь прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:16
2023-07-10T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
брюссель
нато
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО не пойдет на принятие Украины в блок, опасаясь прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest.&quot;Существует огромное количество практических, политических и стратегических причин, по которым Украина не будет принята в НАТО&quot;, — отметил он.По мнению журналиста, члены альянса старательно избегают действий, которые могли бы привести их к прямому столкновению с российскими войсками. Он пояснил, что главный страх Брюсселя заключается в том, что это может обернуться третьей мировой войной со значительным риском эскалации вплоть до применения ядерного оружия.При этом дискуссии вокруг членства Киева в альянсе, по мнению автора, отвлекают западные страны от более серьезных и неотложных вопросов. Он уверен, что сейчас необходимо искать пути прекращения конфликта, в том числе не исключая мирных переговоров, которые могли бы привести к перемирию или прекращению огня.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
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в мире, украина, россия, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, НАТО
Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины

NI: НАТО не примет Украину в альянс, чтобы избежать прямого столкновения с Россией

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО не пойдет на принятие Украины в блок, опасаясь прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest.
«

"Существует огромное количество практических, политических и стратегических причин, по которым Украина не будет принята в НАТО", — отметил он.

По мнению журналиста, члены альянса старательно избегают действий, которые могли бы привести их к прямому столкновению с российскими войсками. Он пояснил, что главный страх Брюсселя заключается в том, что это может обернуться третьей мировой войной со значительным риском эскалации вплоть до применения ядерного оружия.
При этом дискуссии вокруг членства Киева в альянсе, по мнению автора, отвлекают западные страны от более серьезных и неотложных вопросов. Он уверен, что сейчас необходимо искать пути прекращения конфликта, в том числе не исключая мирных переговоров, которые могли бы привести к перемирию или прекращению огня.
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