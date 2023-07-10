https://ria.ru/20230710/nato-1883345331.html

Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины

Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины - РИА Новости, 10.07.2023

Отвлекающий маневр. Киеву сообщили пугающие новости о будущем Украины

НАТО не пойдет на принятие Украины в блок, опасаясь прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:16

2023-07-10T17:16

2023-07-10T20:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО не пойдет на принятие Украины в блок, опасаясь прямого столкновения с Россией, написал обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest."Существует огромное количество практических, политических и стратегических причин, по которым Украина не будет принята в НАТО", — отметил он.По мнению журналиста, члены альянса старательно избегают действий, которые могли бы привести их к прямому столкновению с российскими войсками. Он пояснил, что главный страх Брюсселя заключается в том, что это может обернуться третьей мировой войной со значительным риском эскалации вплоть до применения ядерного оружия.При этом дискуссии вокруг членства Киева в альянсе, по мнению автора, отвлекают западные страны от более серьезных и неотложных вопросов. Он уверен, что сейчас необходимо искать пути прекращения конфликта, в том числе не исключая мирных переговоров, которые могли бы привести к перемирию или прекращению огня.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html

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в мире, украина, россия, брюссель, нато