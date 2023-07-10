https://ria.ru/20230710/nato-1883168421.html

"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины

"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины - РИА Новости, 10.07.2023

"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины

Пользователи Twitter негативно оценили заявление Владимира Зеленского о беседе с лидером Польши Анджеем Дудой на тему членства Украины в НАТО. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:11

2023-07-10T05:11

2023-07-10T05:11

в мире

украина

вильнюс

польша

джо байден

евросоюз

анджей дуда

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5284ef0ffe9d5c398c978207e02fccb.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление Владимира Зеленского о беседе с лидером Польши Анджеем Дудой на тему членства Украины в НАТО."Во время мероприятий в Луцке мы с Анджеем Дудой провели короткую, но очень содержательную дискуссию на тему грядущего саммита НАТО в Вильнюсе. Мы согласились работать вместе для достижения наилучшего возможного результата для Украины", — написал Зеленский в своем микроблоге.Однако пользователи со сомнением восприняли слова об успешном для Киева исходе переговоров альянса."В этом вопросе у Дуды такой же вес, как у тебя в делах Путина. Карты уже давно розданы, и ни в каком НАТО тебя не будет", — написал Grzegorz z Podkarpacia."Какого черта ты делаешь, вмешиваясь в дела НАТО?" — разозлился Jacquie Kangas."Мир будет лучше, когда Украина исчезнет с карты, а бандеровцы отправятся за своими наставниками — Бандерой и Гитлером", — высказался Tomek Rzeszów."Польша заинтересована в разделе Украины, так как хочет вернуть себе ее часть", — прокомментировала Alina Bishop."Не будет никакой Украины в НАТО или ЕС с Бандерой, Шухевичем и УПА*", — заявил Grzegorz Putyra.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230710/lakey-1883165746.html

https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883157402.html

украина

вильнюс

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вильнюс, польша, джо байден, евросоюз, анджей дуда, владимир зеленский, нато