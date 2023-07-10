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"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины
"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины - РИА Новости, 10.07.2023
"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины
Пользователи Twitter негативно оценили заявление Владимира Зеленского о беседе с лидером Польши Анджеем Дудой на тему членства Украины в НАТО. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:11
2023-07-10T05:11
2023-07-10T05:11
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление Владимира Зеленского о беседе с лидером Польши Анджеем Дудой на тему членства Украины в НАТО."Во время мероприятий в Луцке мы с Анджеем Дудой провели короткую, но очень содержательную дискуссию на тему грядущего саммита НАТО в Вильнюсе. Мы согласились работать вместе для достижения наилучшего возможного результата для Украины", — написал Зеленский в своем микроблоге.Однако пользователи со сомнением восприняли слова об успешном для Киева исходе переговоров альянса."В этом вопросе у Дуды такой же вес, как у тебя в делах Путина. Карты уже давно розданы, и ни в каком НАТО тебя не будет", — написал Grzegorz z Podkarpacia."Какого черта ты делаешь, вмешиваясь в дела НАТО?" — разозлился Jacquie Kangas."Мир будет лучше, когда Украина исчезнет с карты, а бандеровцы отправятся за своими наставниками — Бандерой и Гитлером", — высказался Tomek Rzeszów."Польша заинтересована в разделе Украины, так как хочет вернуть себе ее часть", — прокомментировала Alina Bishop."Не будет никакой Украины в НАТО или ЕС с Бандерой, Шухевичем и УПА*", — заявил Grzegorz Putyra.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора во время предстоящего мероприятия.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230710/lakey-1883165746.html
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в мире, украина, вильнюс, польша, джо байден, евросоюз, анджей дуда, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Польша, Джо Байден, Евросоюз, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО
"Карты розданы". В Сети Зеленскому раскрыли правду о будущем Украины
Пользователи Twitter обрушились на Зеленского из-за заявления о членстве Украины в НАТО