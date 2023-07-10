https://ria.ru/20230710/napadenie-1883177273.html
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие
Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:23
2023-07-10T08:23
2023-07-10T11:55
в мире
китай
гуандун
хубэй
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ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян. По информации полиции, инцидент произошел в уезде Ляньцзян примерно в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Как рассказали очевидцы, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию детского сада и прямо у входа ранил одного ребенка и двух взрослых. Всего в результате нападения погиб один педагог детского сада, двое родителей и трое детей.Нападавшего задержали, это оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Другие подробности произошедшего не раскрываются.
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, гуандун, хубэй
В мире, Китай, Гуандун, Хубэй
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие
На юге Китая мужчина напал с ножом на детсад, шесть человек погибли и трое пострадали
ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.
По информации полиции, инцидент произошел в уезде Ляньцзян примерно в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Как рассказали очевидцы, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию детского сада и прямо у входа ранил одного ребенка и двух взрослых. Всего в результате нападения погиб один педагог детского сада, двое родителей и трое детей.
Нападавшего задержали, это оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Другие подробности произошедшего не раскрываются.
Случаи нападений на детские дошкольные учреждения в мире в 2010-2022 годах