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На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие - РИА Новости, 10.07.2023
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08:23 10.07.2023 (обновлено: 11:55 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/napadenie-1883177273.html
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие
Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:23
2023-07-10T11:55
в мире
китай
гуандун
хубэй
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ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян. По информации полиции, инцидент произошел в уезде Ляньцзян примерно в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Как рассказали очевидцы, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию детского сада и прямо у входа ранил одного ребенка и двух взрослых. Всего в результате нападения погиб один педагог детского сада, двое родителей и трое детей.Нападавшего задержали, это оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Другие подробности произошедшего не раскрываются.
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китай
гуандун
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в мире, китай, гуандун, хубэй
В мире, Китай, Гуандун, Хубэй
На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие

На юге Китая мужчина напал с ножом на детсад, шесть человек погибли и трое пострадали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.
По информации полиции, инцидент произошел в уезде Ляньцзян примерно в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Как рассказали очевидцы, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию детского сада и прямо у входа ранил одного ребенка и двух взрослых. Всего в результате нападения погиб один педагог детского сада, двое родителей и трое детей.
Нападавшего задержали, это оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Другие подробности произошедшего не раскрываются.
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