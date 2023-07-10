https://ria.ru/20230710/napadenie-1883177273.html

На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие

На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие - РИА Новости, 10.07.2023

На юге Китая мужчина с ножом напал на детсад, есть погибшие

Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:23

2023-07-10T08:23

2023-07-10T11:55

в мире

китай

гуандун

хубэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685564_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9d4abcb66095b0bb43b9aef99b0231fc.jpg

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Жертвами нападения на детский сад в южной китайской провинции Гуандун стали шесть человек, сообщил отдел общественной безопасности уезда Кайцзян. По информации полиции, инцидент произошел в уезде Ляньцзян примерно в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Как рассказали очевидцы, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию детского сада и прямо у входа ранил одного ребенка и двух взрослых. Всего в результате нападения погиб один педагог детского сада, двое родителей и трое детей.Нападавшего задержали, это оказался 25-летний мужчина по фамилии У. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

https://ria.ru/20221006/napadeniya-1821930466.html

китай

гуандун

хубэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, гуандун, хубэй