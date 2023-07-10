https://ria.ru/20230710/most-1883176886.html

Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту

Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023

Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту

Более 700 автомобилей скопилось в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда составляет более трех РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:11

2023-07-10T08:11

2023-07-10T08:21

туризм

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Более 700 автомобилей скопилось в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда составляет более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "07:00. В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что со стороны Керчи затруднений в движении нет.Позже в Telegram-канале была опубликована обновленная информация по ситуации на 8 утра понедельника: очередь со стороны Кубани увеличилась до 850 автомобилей, время ожидания выросло до 4 часов.Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

республика крым

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краснодарский край, тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым