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Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
08:11 10.07.2023 (обновлено: 08:21 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/most-1883176886.html
Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту
Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту
Более 700 автомобилей скопилось в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда составляет более трех РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:11
2023-07-10T08:21
туризм
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Более 700 автомобилей скопилось в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда составляет более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "07:00. В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что со стороны Керчи затруднений в движении нет.Позже в Telegram-канале была опубликована обновленная информация по ситуации на 8 утра понедельника: очередь со стороны Кубани увеличилась до 850 автомобилей, время ожидания выросло до 4 часов.Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
республика крым
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краснодарский край, тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым
Туризм, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Крымский мост, Республика Крым
Более 700 машин скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту

Со стороны Краснодарского края 726 автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Более 700 автомобилей скопилось в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда составляет более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"07:00. В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны Керчи затруднений в движении нет.
Позже в Telegram-канале была опубликована обновленная информация по ситуации на 8 утра понедельника: очередь со стороны Кубани увеличилась до 850 автомобилей, время ожидания выросло до 4 часов.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ТуризмКраснодарский крайТамань (станица)КерчьКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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