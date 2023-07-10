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Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
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16:12 10.07.2023 (обновлено: 12:51 13.07.2023)
https://ria.ru/20230710/mospriroda-1883946687.html
Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году
Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году
Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:12
2023-07-13T12:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
наталья соколова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения Мосприроды Наталья Соколова. "С января по июнь 2023 года собрано восемь тонн предметов и вещей, проведено более 500 мероприятий по РСО для более чем 12 тысяч человек", - сказала Соколова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Также она напомнила, что в 2022 году в пункты приема Мосприроды было принесено около 18 тонн предметов и вещей, было организовано свыше 500 специальных тематических мероприятий по РСО для порядка 25 тысяч человек.
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москва, наталья соколова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Наталья Соколова

Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году

© Фото : пресс-служба администрации ВладивостокаНаталья Соколова
Наталья Соколова - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Владивостока
Наталья Соколова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения Мосприроды Наталья Соколова.
"С января по июнь 2023 года собрано восемь тонн предметов и вещей, проведено более 500 мероприятий по РСО для более чем 12 тысяч человек", - сказала Соколова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Также она напомнила, что в 2022 году в пункты приема Мосприроды было принесено около 18 тонн предметов и вещей, было организовано свыше 500 специальных тематических мероприятий по РСО для порядка 25 тысяч человек.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНаталья Соколова
 
 
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