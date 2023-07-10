https://ria.ru/20230710/mospriroda-1883946687.html
Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году
Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году
Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:12
2023-07-10T16:12
2023-07-13T12:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
наталья соколова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835812325_0:43:1260:752_1920x0_80_0_0_d5d546ae7c50872de1bf734e2bf6d06a.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения Мосприроды Наталья Соколова. "С января по июнь 2023 года собрано восемь тонн предметов и вещей, проведено более 500 мероприятий по РСО для более чем 12 тысяч человек", - сказала Соколова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Также она напомнила, что в 2022 году в пункты приема Мосприроды было принесено около 18 тонн предметов и вещей, было организовано свыше 500 специальных тематических мероприятий по РСО для порядка 25 тысяч человек.
https://ria.ru/20230708/voda-1882957803.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835812325_0:0:1260:945_1920x0_80_0_0_a87d2ccf88bef10e6c3841f5f19236d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, наталья соколова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Наталья Соколова
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения Мосприроды Наталья Соколова.
"С января по июнь 2023 года собрано восемь тонн предметов и вещей, проведено более 500 мероприятий по РСО для более чем 12 тысяч человек", - сказала Соколова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В Москве провели более 1,3 миллиона анализов воды за полгода
Также она напомнила, что в 2022 году в пункты приема Мосприроды было принесено около 18 тонн предметов и вещей, было организовано свыше 500 специальных тематических мероприятий по РСО для порядка 25 тысяч человек.