https://ria.ru/20230710/mospriroda-1883946687.html

Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году

Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023

Более 8 тонн предметов было принесено в пункты Мосприроды в 2023 году

Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-10T16:12

2023-07-10T16:12

2023-07-13T12:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

наталья соколова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более восьми тонн предметов и вещей было принесено в пункты приема Мосприроды за полгода 2023 года, сообщила начальник отдела экологического просвещения Мосприроды Наталья Соколова. "С января по июнь 2023 года собрано восемь тонн предметов и вещей, проведено более 500 мероприятий по РСО для более чем 12 тысяч человек", - сказала Соколова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Также она напомнила, что в 2022 году в пункты приема Мосприроды было принесено около 18 тонн предметов и вещей, было организовано свыше 500 специальных тематических мероприятий по РСО для порядка 25 тысяч человек.

https://ria.ru/20230708/voda-1882957803.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, наталья соколова