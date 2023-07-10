https://ria.ru/20230710/moskva-1883948198.html

"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля

"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля - РИА Новости, 13.07.2023

"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля

"Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки, пройдет в столице с 17 по 23 июля, всего состоится более 20 тематических мероприятий, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-10T16:27

2023-07-10T16:27

2023-07-13T12:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки, пройдет в столице с 17 по 23 июля, всего состоится более 20 тематических мероприятий, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "С 17 по 23 июля пройдет программа мероприятий "Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что на природных территориях и в экоцентрах состоится более 20 бесплатных тематических эколого-просветительских занятий. День Москвы реки отмечается 19 июля.

https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский