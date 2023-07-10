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"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:27 10.07.2023 (обновлено: 12:59 13.07.2023)
https://ria.ru/20230710/moskva-1883948198.html
"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля
"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля - РИА Новости, 13.07.2023
"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля
"Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки, пройдет в столице с 17 по 23 июля, всего состоится более 20 тематических мероприятий, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T16:27
2023-07-13T12:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки, пройдет в столице с 17 по 23 июля, всего состоится более 20 тематических мероприятий, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "С 17 по 23 июля пройдет программа мероприятий "Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что на природных территориях и в экоцентрах состоится более 20 бесплатных тематических эколого-просветительских занятий. День Москвы реки отмечается 19 июля.
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москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский

"Неделя Москвы-реки" пройдет в столице с 17 по 23 июля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндреевский железнодорожный мост Малого кольца Московской железной дороги через Москву-реку
Андреевский железнодорожный мост Малого кольца Московской железной дороги через Москву-реку - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки, пройдет в столице с 17 по 23 июля, всего состоится более 20 тематических мероприятий, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"С 17 по 23 июля пройдет программа мероприятий "Неделя Москвы-реки", приуроченная ко Дню Москвы-реки", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Он уточнил, что на природных территориях и в экоцентрах состоится более 20 бесплатных тематических эколого-просветительских занятий.
День Москвы реки отмечается 19 июля.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон Кульбачевский
 
 
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