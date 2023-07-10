https://ria.ru/20230710/moskva-1883944867.html
Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года
Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года - РИА Новости, 13.07.2023
Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года
Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T15:52
2023-07-10T15:52
2023-07-13T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. "С 2014 года количество вовлеченных москвичей, которые принимали участие в наших различных активностях, оно увеличилось в два раза. Уже свыше 4 миллионов москвичей к нам присоединились за последние восемь-девять лет", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он также отметил, что проводятся самые разные форматы экологических мероприятий: активные занятия, лекции, экскурсии, квесты, экодиктанты, мастер-классы и конкурсы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"С 2014 года количество вовлеченных москвичей, которые принимали участие в наших различных активностях, оно увеличилось в два раза. Уже свыше 4 миллионов москвичей к нам присоединились за последние восемь-девять лет", - сказал Кульбачевский
на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
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Он также отметил, что проводятся самые разные форматы экологических мероприятий: активные занятия, лекции, экскурсии, квесты, экодиктанты, мастер-классы и конкурсы.