https://ria.ru/20230710/moskva-1883944867.html

Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года

Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года - РИА Новости, 13.07.2023

Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года

Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-10T15:52

2023-07-10T15:52

2023-07-13T12:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. "С 2014 года количество вовлеченных москвичей, которые принимали участие в наших различных активностях, оно увеличилось в два раза. Уже свыше 4 миллионов москвичей к нам присоединились за последние восемь-девять лет", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он также отметил, что проводятся самые разные форматы экологических мероприятий: активные занятия, лекции, экскурсии, квесты, экодиктанты, мастер-классы и конкурсы.

https://realty.ria.ru/20230713/blagoustroystvo-1883438149.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский