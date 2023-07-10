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Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:52 10.07.2023 (обновлено: 12:42 13.07.2023)
https://ria.ru/20230710/moskva-1883944867.html
Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года
Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года - РИА Новости, 13.07.2023
Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года
Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-10T15:52
2023-07-13T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. "С 2014 года количество вовлеченных москвичей, которые принимали участие в наших различных активностях, оно увеличилось в два раза. Уже свыше 4 миллионов москвичей к нам присоединились за последние восемь-девять лет", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он также отметил, что проводятся самые разные форматы экологических мероприятий: активные занятия, лекции, экскурсии, квесты, экодиктанты, мастер-классы и конкурсы.
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москва, антон кульбачевский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский

Число экоактивных москвичей увеличилось в два раза с 2014 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонтейнеры для сбора отходов
Контейнеры для сбора отходов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество жителей столицы, заинтересованных в участии в различных экологических мероприятиях, увеличилось за девять лет в два раза, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"С 2014 года количество вовлеченных москвичей, которые принимали участие в наших различных активностях, оно увеличилось в два раза. Уже свыше 4 миллионов москвичей к нам присоединились за последние восемь-девять лет", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
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Он также отметил, что проводятся самые разные форматы экологических мероприятий: активные занятия, лекции, экскурсии, квесты, экодиктанты, мастер-классы и конкурсы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон Кульбачевский
 
 
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