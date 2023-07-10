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МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 10.07.2023 (обновлено: 19:04 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/mkkk-1883311621.html
МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов
МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2023
МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов
Использование кассетных боеприпасов представляет серьезную опасность для мирных граждан, особенно детей, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:42
2023-07-10T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
международный комитет красного креста (мккк)
джо байден
мария захарова
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ЖЕНЕВА, 10 июл — РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов представляет серьезную опасность для мирных граждан, особенно детей, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста (МККК)."Независимо от того, где применяется это оружие, оно имеет серьезные гуманитарные последствия на долгие годы вперед. Мы слишком много раз видели по всему миру, как дети могут принять их за игрушку и получить травмы. Они убивают и калечат без разбора. Они делают небезопасным возвращение людей, перемещенных в результате войны, в свои дома, а фермеров — на свои поля в течение многих лет, если не десятилетий после окончания конфликтов", — сказали в организации.В организации уточнили, что они придерживаются этой позиции во всех конфликтах.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия киевскому режиму. Однопартийцы Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, запрещающую передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от штата Миннесота Ильхана Омара, их применение нарушает права человека.Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, отправка Украине кассетных бомб ставит под удар мирных людей и нацелена на затягивание кризиса.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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в мире, сша, украина, международный комитет красного креста (мккк), джо байден, мария захарова, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК), Джо Байден, Мария Захарова, Россия, Вооруженные силы Украины
МККК предупредил о серьезных последствиях применения кассетных боеприпасов

МККК: применение кассетных бомб представляет серьезную опасность для мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 июл — РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов представляет серьезную опасность для мирных граждан, особенно детей, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста (МККК).
"Независимо от того, где применяется это оружие, оно имеет серьезные гуманитарные последствия на долгие годы вперед. Мы слишком много раз видели по всему миру, как дети могут принять их за игрушку и получить травмы. Они убивают и калечат без разбора. Они делают небезопасным возвращение людей, перемещенных в результате войны, в свои дома, а фермеров — на свои поля в течение многих лет, если не десятилетий после окончания конфликтов", — сказали в организации.
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В организации уточнили, что они придерживаются этой позиции во всех конфликтах.
На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче ВСУ кассетных боеприпасов. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.

Кассетные бомбы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться из-за долгого хранения на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению и после завершения конфликта.

Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия киевскому режиму. Однопартийцы Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, запрещающую передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от штата Миннесота Ильхана Омара, их применение нарушает права человека.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, отправка Украине кассетных бомб ставит под удар мирных людей и нацелена на затягивание кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Джо БайденМария ЗахароваРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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