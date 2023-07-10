https://ria.ru/20230710/mirotvorets-1883401844.html

Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец"

Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец" - РИА Новости, 10.07.2023

Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец"

Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского ресурса "Миротворец",... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:32

2023-07-10T22:32

2023-07-10T22:32

специальная военная операция на украине

краснодар

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского ресурса "Миротворец", убедился корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Данные Станислава Ржицкого были внесены в базу украинского сайта "Миротворец", а сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20221020/tokaev-1825251439.html

краснодар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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краснодар, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, госдума рф, обсе, происшествия