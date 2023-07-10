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Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец" - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/mirotvorets-1883401844.html
Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец"
Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец" - РИА Новости, 10.07.2023
Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец"
Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского ресурса "Миротворец",... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:32
2023-07-10T22:32
специальная военная операция на украине
краснодар
донецкая народная республика
луганская народная республика
дунья миятович
госдума рф
обсе
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского ресурса "Миротворец", убедился корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Данные Станислава Ржицкого были внесены в базу украинского сайта "Миротворец", а сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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краснодар, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, госдума рф, обсе, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, Госдума РФ, ОБСЕ, Происшествия
Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара внесли на сайт "Миротворец"

Убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара Ржицкого внесли в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского ресурса "Миротворец", убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Свои соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник.
Данные Станислава Ржицкого были внесены в базу украинского сайта "Миротворец", а сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
20 октября 2022, 00:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичГосдума РФОБСЕПроисшествия
 
 
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