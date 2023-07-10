https://ria.ru/20230710/mirnyy-1883201220.html
В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС
В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.07.2023
В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС
Режим ЧС введён на территории подтопленного посёлка Мирный, расположенного в границах Адлерского района и федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:23
2023-07-10T10:23
2023-07-10T11:00
сочи
мирный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883205949_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f85c702c0949eb5b88ef3f911db8d94c.jpg
СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Режим ЧС введён на территории подтопленного посёлка Мирный, расположенного в границах Адлерского района и федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.По данным властей, на сегодняшний день в результате ливней там подтоплено почти 200 придомовых территорий, 240 человек эвакуированы в пункты временного размещения и гостиницы Сириуса."Решением главы города Сочи введен режим ЧС муниципального характера в посёлке Мирный", - сказали в мэрии Сочи.Сейчас горадминистрация Сочи совместно с Сириусом работают над устранением последствий непогоды, задействованы силы спасателей, волонтеров.Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около 10 машин унесло дождями в обрыв.Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.
сочи
мирный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883205949_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b090a76f6af3cadd732dd7b8c2098e05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мирный, происшествия
Сочи, Мирный, Происшествия
В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС
Мэрия Сочи ввела режим ЧС в поселке Мирный из-за ливней
СОЧИ, 10 июл - РИА Новости.
Режим ЧС введён на территории подтопленного посёлка Мирный, расположенного в границах Адлерского района и федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-службе
администрации Сочи.
По данным властей, на сегодняшний день в результате ливней там подтоплено почти 200 придомовых территорий, 240 человек эвакуированы в пункты временного размещения и гостиницы Сириуса.
«
"Решением главы города Сочи введен режим ЧС муниципального характера в посёлке Мирный", - сказали в мэрии Сочи.
Сейчас горадминистрация Сочи совместно с Сириусом работают над устранением последствий непогоды, задействованы силы спасателей, волонтеров.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщили в ГУМЧС РФ
по Краснодарскому краю
. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около 10 машин унесло дождями в обрыв.
Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.