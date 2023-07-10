https://ria.ru/20230710/mirnyy-1883201220.html

В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС

В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.07.2023

В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС

Режим ЧС введён на территории подтопленного посёлка Мирный, расположенного в границах Адлерского района и федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:23

2023-07-10T10:23

2023-07-10T11:00

сочи

мирный

происшествия

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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Режим ЧС введён на территории подтопленного посёлка Мирный, расположенного в границах Адлерского района и федеральной территории Сириус, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Сочи.По данным властей, на сегодняшний день в результате ливней там подтоплено почти 200 придомовых территорий, 240 человек эвакуированы в пункты временного размещения и гостиницы Сириуса."Решением главы города Сочи введен режим ЧС муниципального характера в посёлке Мирный", - сказали в мэрии Сочи.Сейчас горадминистрация Сочи совместно с Сириусом работают над устранением последствий непогоды, задействованы силы спасателей, волонтеров.Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около 10 машин унесло дождями в обрыв.Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.

сочи

мирный

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, мирный, происшествия