https://ria.ru/20230710/medal-1883346972.html

Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья

Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023

Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья

В Московской области 67 супружеских пар наградили медалью за "Любовь и верность", сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:22

2023-07-10T17:22

2023-07-10T17:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день семьи, любви и верности в россии

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Московской области 67 супружеских пар наградили медалью за "Любовь и верность", сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты "За любовь и верность", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, медалью награждают супругов, находящихся в браке более 25-ти лет и получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Это люди, которые добились благополучия, обеспеченного совместным трудом и воспитали детей достойными членами общества. Медаль "За любовь и верность" - очень символична: на одной стороне изображены святые Петр и Феврония, на другой символ праздника – ромашка, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230708/semya-1882945959.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), день семьи, любви и верности в россии