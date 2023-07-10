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Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023
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Новости Подмосковья
 
17:22 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/medal-1883346972.html
Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья
Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023
Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья
В Московской области 67 супружеских пар наградили медалью за "Любовь и верность", сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:22
2023-07-10T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день семьи, любви и верности в россии
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Московской области 67 супружеских пар наградили медалью за "Любовь и верность", сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты "За любовь и верность", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, медалью награждают супругов, находящихся в браке более 25-ти лет и получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Это люди, которые добились благополучия, обеспеченного совместным трудом и воспитали детей достойными членами общества. Медаль "За любовь и верность" - очень символична: на одной стороне изображены святые Петр и Феврония, на другой символ праздника – ромашка, отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), день семьи, любви и верности в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), День семьи, любви и верности в России

Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья

© Фото : Министерство социального развития Московской областиМедаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья
Медаль за Любовь и верность вручили 67 супружеским парам из Подмосковья - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Медаль за "Любовь и верность" вручили 67 супружеским парам из Подмосковья
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Московской области 67 супружеских пар наградили медалью за "Любовь и верность", сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты "За любовь и верность", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
По информации пресс-службы, медалью награждают супругов, находящихся в браке более 25-ти лет и получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Это люди, которые добились благополучия, обеспеченного совместным трудом и воспитали детей достойными членами общества.
Медаль "За любовь и верность" - очень символична: на одной стороне изображены святые Петр и Феврония, на другой символ праздника – ромашка, отметили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)День семьи, любви и верности в России
 
 
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