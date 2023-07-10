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Пушков рассказал о ловушке для Запада при вхождении части Украины в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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01:48 10.07.2023 (обновлено: 07:25 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/lovushka-1883164302.html
Пушков рассказал о ловушке для Запада при вхождении части Украины в НАТО
Пушков рассказал о ловушке для Запада при вхождении части Украины в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Пушков рассказал о ловушке для Запада при вхождении части Украины в НАТО
Рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорит о том, что Запад оказался в сложном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T01:48
2023-07-10T07:25
в мире
украина
алексей пушков
андерс фог расмуссен
нато
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорит о том, что Запад оказался в сложном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Как отметил парламентарий, расширение Североатлантического альянса за счет частей Украины подразумевало бы либо вступление НАТО в войну, либо неспособность военного блока выполнить обязательства, признав свою недееспособность."При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. Ее суть можно выразить формулой "воевать нельзя отказаться". Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО", — заявил Пушков.Накануне экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями.Ранее глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот уже предлагал принимать Украину в НАТО частями, поскольку иначе вопрос о присоединении страны к альянсу придется отложить "до второго пришествия".
https://ria.ru/20230710/pechal-1883162840.html
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в мире, украина, алексей пушков, андерс фог расмуссен, нато
В мире, Украина, Алексей Пушков, Андерс Фог Расмуссен, НАТО
Пушков рассказал о ловушке для Запада при вхождении части Украины в НАТО

Сенатор Пушков заявил, что НАТО попадет в ловушку, если часть Украины примут в альянс

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Рассуждения о принятии Украины в НАТО частями говорит о том, что Запад оказался в сложном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Как отметил парламентарий, расширение Североатлантического альянса за счет частей Украины подразумевало бы либо вступление НАТО в войну, либо неспособность военного блока выполнить обязательства, признав свою недееспособность.
«
"При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. Ее суть можно выразить формулой "воевать нельзя отказаться". Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО", — заявил Пушков.
Накануне экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями.
Ранее глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот уже предлагал принимать Украину в НАТО частями, поскольку иначе вопрос о присоединении страны к альянсу придется отложить "до второго пришествия".
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