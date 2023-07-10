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В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц - РИА Новости, 10.07.2023
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08:00 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/livni-1883175457.html
В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц
В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц - РИА Новости, 10.07.2023
В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц
Около 150 придомовых территорий и 13 улиц были подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли вечером в воскресенье на федеральный территории Сириус, в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:00
2023-07-10T08:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Около 150 придомовых территорий и 13 улиц были подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли вечером в воскресенье на федеральный территории Сириус, в пункты временного размещения переселят 54 человека, сообщает оперштаб Кубани. Ранее сочинская мэрия информировала, что в Адлерском районе, который граничит с федеральной территорией Сириус, прошли залповые ливни. "По информации МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в п. Мирный Федеральной территории "Сириус" подтопило около 150 придомовых территорий и домовладений, также частично подтопило 13 улиц… Также сейчас оказывают помощь жителям населенного пункта, проводят эвакуацию - в пунктах временного размещения 54 человека", - говорится в сообщении. На месте сейчас работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, проводится откачка воды. К работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей, задействовано 50 единиц техники. По словам мэра курорта Алексея Копайгородского, администрация Сочи принимает непосредственное участие в помощи федеральной территории. "Дал поручение нашим службам оказать полное содействие в проведении подворовых обходов с 8 часов утра, чтобы максимально быстро определить ущерб и оказать помощь людям. К санитарной уборке домовладений привлечем волонтеров", - написал глава Сочи в своем телеграмм-канале в понедельник. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв. Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц

Оперштаб Кубани: в Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц

© Фото : Администрация города СочиПоследствия ливневых дождей в Сочи
Последствия ливневых дождей в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Администрация города Сочи
Последствия ливневых дождей в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Около 150 придомовых территорий и 13 улиц были подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли вечером в воскресенье на федеральный территории Сириус, в пункты временного размещения переселят 54 человека, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее сочинская мэрия информировала, что в Адлерском районе, который граничит с федеральной территорией Сириус, прошли залповые ливни.
"По информации МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в п. Мирный Федеральной территории "Сириус" подтопило около 150 придомовых территорий и домовладений, также частично подтопило 13 улиц… Также сейчас оказывают помощь жителям населенного пункта, проводят эвакуацию - в пунктах временного размещения 54 человека", - говорится в сообщении.
На месте сейчас работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, проводится откачка воды. К работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей, задействовано 50 единиц техники.
По словам мэра курорта Алексея Копайгородского, администрация Сочи принимает непосредственное участие в помощи федеральной территории. "Дал поручение нашим службам оказать полное содействие в проведении подворовых обходов с 8 часов утра, чтобы максимально быстро определить ущерб и оказать помощь людям. К санитарной уборке домовладений привлечем волонтеров", - написал глава Сочи в своем телеграмм-канале в понедельник.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв. Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.
Сход селя на Транскавказскую магистраль в Северной Осетии. 17 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Вчера, 05:49
 
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