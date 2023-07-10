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Отдыхающую из Москвы унесло течением реки во время ливня в Абхазии

Отдыхающую из Москвы унесло течением реки во время ливня в Абхазии - РИА Новости, 10.07.2023

Отдыхающую из Москвы унесло течением реки во время ливня в Абхазии

Российскую туристку унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:14

2023-07-10T19:14

2023-07-10T20:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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новости - туризм

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СУХУМ, 10 июл — РИА Новости. Российскую туристку унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.По данным ведомства, трагедия произошла в воскресенье, 9 июля."Отдыхающую из Москвы унесло течением реки. По словам очевидцев, это произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Спасатели занимаются поиском женщины", — сказал представитель ведомства.В пресс-службе уточнили, что женщина отдыхала в Абхазии с мужем.В минувшие выходные на черноморское побережье обрушились сильные ливни. Гагрский район остался без света, там повреждено более тысячи зданий. Движение поездов приостановлено из-за размытых железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах, попавших в зону непогоды. Министр туризма Теймураз Хишба порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи.

https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883319789.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, абхазия, гагрский район, новости - туризм