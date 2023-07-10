Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию
Глава YLB: Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию
© Pixabay / connyklameth69Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии
© Pixabay / connyklameth69
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
САНТА-КРУС (Боливия), 10 июл — РИА Новости. Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию за счет включения в него производства побочных минералов и металлов, сообщил в интервью РИА Новости президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос.
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"Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые также можно использовать в промышленности. На первом этапе фокус сделан на литии, потому что у него самая большая добавленная стоимость в данный момент. Однако есть предложения, и логично улучшить процесс производства, добывая другие продукты, которые имеют коммерческую ценность", — сказал глава компании.
Обе стороны намерены получать и другие побочные продукты, отметил он.
"Мы должны прийти к соглашению, чтобы увидеть, могут ли быть сделаны инвестиции, и оценить рынок для этих побочных продуктов, (провести) полный анализ капитальных и операционных затрат", — добавил Рамос.
Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ.
"Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до четырех процентов мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.