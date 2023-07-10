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Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию - РИА Новости, 10.07.2023
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03:10 10.07.2023 (обновлено: 06:05 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/litiy-1883166493.html
Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию
Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию - РИА Новости, 10.07.2023
Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию
Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию за счет включения в него производства побочных минералов и металлов, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T03:10
2023-07-10T06:05
боливия
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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САНТА-КРУС (Боливия), 10 июл — РИА Новости. Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию за счет включения в него производства побочных минералов и металлов, сообщил в интервью РИА Новости президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос. &quot;Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые также можно использовать в промышленности. На первом этапе фокус сделан на литии, потому что у него самая большая добавленная стоимость в данный момент. Однако есть предложения, и логично улучшить процесс производства, добывая другие продукты, которые имеют коммерческую ценность&quot;, — сказал глава компании.Обе стороны намерены получать и другие побочные продукты, отметил он."Мы должны прийти к соглашению, чтобы увидеть, могут ли быть сделаны инвестиции, и оценить рынок для этих побочных продуктов, (провести) полный анализ капитальных и операционных затрат", — добавил Рамос. Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ."Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до четырех процентов мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20230214/natsvalyuty-1851951570.html
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боливия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Боливия, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию

Глава YLB: Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию

© Pixabay / connyklameth69Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Pixabay / connyklameth69
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
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САНТА-КРУС (Боливия), 10 июл — РИА Новости. Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию за счет включения в него производства побочных минералов и металлов, сообщил в интервью РИА Новости президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос.
«

"Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые также можно использовать в промышленности. На первом этапе фокус сделан на литии, потому что у него самая большая добавленная стоимость в данный момент. Однако есть предложения, и логично улучшить процесс производства, добывая другие продукты, которые имеют коммерческую ценность", — сказал глава компании.

Обе стороны намерены получать и другие побочные продукты, отметил он.
"Мы должны прийти к соглашению, чтобы увидеть, могут ли быть сделаны инвестиции, и оценить рынок для этих побочных продуктов, (провести) полный анализ капитальных и операционных затрат", — добавил Рамос.
Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ.
"Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до четырех процентов мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
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БоливияРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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