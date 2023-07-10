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На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура - РИА Новости, 10.07.2023
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16:10 10.07.2023 (обновлено: 16:33 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/lemur-1883321755.html
На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура
На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура
На юге Москвы сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура, кидавшегося на машины и пешеходов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:10
2023-07-10T16:33
хорошие новости
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На юге Москвы сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура, кидавшегося на машины и пешеходов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. Там пояснили, что кошачий лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной. Животное было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и прохожих. "Экзотический хулиган был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", — сказали в пресс-службе. Как лемур оказался на улицах Москвы, в Росгвардии не уточнили, добавив лишь, что произошло это минувшей ночью.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Хорошие новости, Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура

На юге Москвы росгвардейцы поймали кошачьего лемура, накормили и передали властям

© РосгвардияРосгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура. Скриншот видео
Росгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура. Скриншот видео
© Росгвардия
Росгвардейцы на юге Москвы поймали кошачьего лемура. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На юге Москвы сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура, кидавшегося на машины и пешеходов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
Там пояснили, что кошачий лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной. Животное было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и прохожих.
"Экзотический хулиган был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", — сказали в пресс-службе.
Как лемур оказался на улицах Москвы, в Росгвардии не уточнили, добавив лишь, что произошло это минувшей ночью.
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Хорошие новостиПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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