https://ria.ru/20230710/lemur-1883321755.html

На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура

На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура - РИА Новости, 10.07.2023

На юге Москвы росгвардейцы поймали и накормили испуганного лемура

На юге Москвы сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура, кидавшегося на машины и пешеходов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:10

2023-07-10T16:10

2023-07-10T16:33

хорошие новости

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На юге Москвы сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура, кидавшегося на машины и пешеходов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. Там пояснили, что кошачий лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной. Животное было испугано и вело себя агрессивно — прыгало на проезжающие автомобили и прохожих. "Экзотический хулиган был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", — сказали в пресс-службе. Как лемур оказался на улицах Москвы, в Росгвардии не уточнили, добавив лишь, что произошло это минувшей ночью.

https://ria.ru/20230706/kotenok-1882570953.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)