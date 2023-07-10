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Верующие не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.07.2023
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Религия
 
12:35 10.07.2023 (обновлено: 13:05 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/lavra-1883227314.html
Верующие не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру
Верующие не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.07.2023
Верующие не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру
Прихожане не пустили комиссию Минкульта Украины к корпусам Киево-Печерской лавры, следует из видео, присланного РИА Новости очевидцем. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:35
2023-07-10T13:05
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Прихожане не пустили комиссию Минкульта Украины к корпусам Киево-Печерской лавры, следует из видео, присланного РИА Новости очевидцем. "Нас в очередной раз не пустили в помещения, которые принадлежат заповеднику и государству. Планировали осмотреть 57-й и 58-й корпуса. Нас не пустили, заявив, что мы работаем на масонов. Сейчас ждем от них официального или неофициального письма. Общаться нет смысла. Дальнейшие действия определит комиссия, проанализировав данную ситуацию", - заявил и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максимом Остапенко. Он также отметил, что комиссия продолжит работу "над возвращением государственного имущества". Прихожане на видео возмущены действиями комиссии. "Ваш визит в Киево-Печерскую лавра – это узурпация власти. Это преступление, превышение полномочий. Читайте конституцию", - говорит одна из прихожанок, обращаясь к представителям комиссии.Другая прихожанка лавры возмутилась захватами храмов в целом на Украине. "Мы подчиняемся власти, но украинцы должны понять, и те, кто захватывает храмы и те, кто ходит в храмы, одно: если кто-то пришел нахально и насильно забирает храм, будет ли это Божьим делом? Нет", - говорит верующая.Еще одна женщина обращается к комиссии со словами: "Вы когда опомнитесь, проснитесь?".Ранее адвокат лавры Никита Чекман, сообщил, что госзаповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал пять корпусов обители. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Как заявил в четверг Остапенко, комиссия опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. Позже минкультуры потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№58 и №59) лавры. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры "вопиющим беззаконием". Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883128878.html
https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html
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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Верующие не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру

Комиссия Минкульта Украины заявила, что верующие не пустили ее в Киево-Печерскую лавру

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Прихожане не пустили комиссию Минкульта Украины к корпусам Киево-Печерской лавры, следует из видео, присланного РИА Новости очевидцем.
"Нас в очередной раз не пустили в помещения, которые принадлежат заповеднику и государству. Планировали осмотреть 57-й и 58-й корпуса. Нас не пустили, заявив, что мы работаем на масонов. Сейчас ждем от них официального или неофициального письма. Общаться нет смысла. Дальнейшие действия определит комиссия, проанализировав данную ситуацию", - заявил и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максимом Остапенко.
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Он также отметил, что комиссия продолжит работу "над возвращением государственного имущества".
Прихожане на видео возмущены действиями комиссии. "Ваш визит в Киево-Печерскую лавра – это узурпация власти. Это преступление, превышение полномочий. Читайте конституцию", - говорит одна из прихожанок, обращаясь к представителям комиссии.
Другая прихожанка лавры возмутилась захватами храмов в целом на Украине. "Мы подчиняемся власти, но украинцы должны понять, и те, кто захватывает храмы и те, кто ходит в храмы, одно: если кто-то пришел нахально и насильно забирает храм, будет ли это Божьим делом? Нет", - говорит верующая.
Еще одна женщина обращается к комиссии со словами: "Вы когда опомнитесь, проснитесь?".
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Ранее адвокат лавры Никита Чекман, сообщил, что госзаповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал пять корпусов обители. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Как заявил в четверг Остапенко, комиссия опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. Позже минкультуры потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№58 и №59) лавры. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры "вопиющим беззаконием".
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
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В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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