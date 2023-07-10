https://ria.ru/20230710/lastochka-1883217819.html

Полностью российскую "Ласточку" презентовали в Екатеринбурге

Полностью российскую "Ласточку" презентовали в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.07.2023

Полностью российскую "Ласточку" презентовали в Екатеринбурге

Полностью российский электропоезд "Ласточка" впервые презентован и показан официально в рамках выставки "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:52

2023-07-10T11:52

2023-07-10T11:53

экономика

екатеринбург

ржд

уральские локомотивы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Полностью российский электропоезд "Ласточка" впервые презентован и показан официально в рамках выставки "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. Внешне "Ласточка" красно-серого цвета на пять вагонов, где 416 мест (в прошлой "Ласточке" было 346 посадочных мест). Маска головного вагона - вытянутой формы. Интерьер салона выполнен в серых тонах (в отличие от прошлых поездов, там кресла синего цвета), есть поручни с антискользящим покрытием. В салоне установлены система обеззараживания воздуха, подъёмники для маломобильных, пеленальные столики, на каждом сиденье - USB-зарядки. Это первый готовый опытный образец поезда (серия ЭС104, актуальное рабочее название "Ласточка-М", ранее было "Восток"). Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что российский завод "Уральские локомотивы" начал разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Первые новые российские "Ласточки" должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. "Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара - Транспортные машины" (СТМ). Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%. РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле города Екатеринбург, говорил в интервью РИА Новости в июле заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

https://ria.ru/20230710/polety-1883191363.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, екатеринбург, ржд, уральские локомотивы