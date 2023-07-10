https://ria.ru/20230710/lastochka-1883161316.html
На Иннопроме презентуют полностью российскую "Ласточку"
На Иннопроме презентуют полностью российскую "Ласточку" - РИА Новости, 10.07.2023
На Иннопроме презентуют полностью российскую "Ласточку"
Полностью российский электропоезд "Ласточка" впервые покажут широкой общественности в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в понедельник, сообщили РИА... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:17
2023-07-10T00:17
2023-07-10T00:18
экономика
технологии
россия
дмитрий пегов
уральские локомотивы
ржд
екатеринбург
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полностью российский электропоезд "Ласточка" впервые покажут широкой общественности в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в понедельник, сообщили РИА Новости в группе "Синара - транспортные машины" (СТМ). Будет представлен готовый опытный состав. Это поезд серии ЭС104. "Она ("Ласточка" - ред.) будет стоять на железнодорожной станции около аэропорта Кольцово весь день 10 июля", - уточнили в компании. В СТМ добавили, что сейчас рабочее название поезда "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Российский завод "Уральские локомотивы" начал разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на востоке России, пояснял в интервью РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. "Ласточки" выпускает завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара - транспортные машины", СТМ). Фотографию готового полностью российского электропоезда " Ласточка " публиковал первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон в соцсети на своей личной странице. Новая "Ласточка" разработана российской группой "Синара - транспортные машины". РИА Новости ранее публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Внутри на изображениях было несколько рядов сидений. Над ними полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло. Как в итоге будет выглядеть новая "Ласточка", станет понятно во время её презентации в понедельник. "Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час. "Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы " Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%. РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле города Екатеринбург, говорил в интервью РИА Новости в июле заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
https://ria.ru/20230706/lastochka-1882494259.html
https://ria.ru/20230602/poezd-1875770531.html
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экономика, технологии, россия, дмитрий пегов, уральские локомотивы, ржд, екатеринбург
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Пегов, Уральские локомотивы, РЖД, Екатеринбург
На Иннопроме презентуют полностью российскую "Ласточку"
СТМ: в рамках Иннопрома презентуют полностью российский электропоезд "Ласточка"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полностью российский электропоезд "Ласточка" впервые покажут широкой общественности в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в понедельник, сообщили РИА Новости в группе "Синара - транспортные машины" (СТМ).
Будет представлен готовый опытный состав. Это поезд серии ЭС104. "Она ("Ласточка" - ред.) будет стоять на железнодорожной станции около аэропорта Кольцово
весь день 10 июля", - уточнили в компании.
В РЖД планируют разработать двухэтажную "Ласточку"
В СТМ добавили, что сейчас рабочее название поезда "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Российский завод "Уральские локомотивы
" начал разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на востоке России
, пояснял в интервью РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов
.
"Ласточки" выпускает завод "Уральские локомотивы" (входит в "Синара - транспортные машины", СТМ). Фотографию готового полностью российского электропоезда " Ласточка " публиковал первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон в соцсети на своей личной странице.
Новая "Ласточка" разработана российской группой "Синара - транспортные машины". РИА Новости ранее публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально состав кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Внутри на изображениях было несколько рядов сидений. Над ними полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло. Как в итоге будет выглядеть новая "Ласточка", станет понятно во время её презентации в понедельник.
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"Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час.
"Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы " Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%.
РЖД уже заказали 22 полностью российские "Ласточки". Компания планируют запустить их на Урале возле города Екатеринбург, говорил в интервью РИА Новости в июле заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
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