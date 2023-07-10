https://ria.ru/20230710/lada-1883221134.html
В АвтоВАЗе рассказали, как ослабление рубля повлияет на цену Lada
В АвтоВАЗе рассказали, как ослабление рубля повлияет на цену Lada - РИА Новости, 10.07.2023
В АвтоВАЗе рассказали, как ослабление рубля повлияет на цену Lada
Ослабление курса рубля скажется в ближайшие месяцы на стоимости автомобилей Lada, АвтоВАЗ будет стараться минимизировать рост цен, сообщил журналистам президент РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:05
2023-07-10T12:05
2023-07-10T17:04
максим соколов
lada vesta
автоваз
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Ослабление курса рубля скажется в ближайшие месяцы на стоимости автомобилей Lada, АвтоВАЗ будет стараться минимизировать рост цен, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром". "Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырье во многом они получают из-за рубежа. Поэтому влияние определенное оказывается. Какое и с каким лагом, так сказать, с точки зрения подписанных контрактов — здесь надо анализировать в конкретный момент, для конкретной модели. Но то, что это влияние будет, это безусловно так. Это реалии нашей экономической жизни", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможном росте цен на фоне ослабления рубля. "Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков. <…> На ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", — добавил он.
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максим соколов, lada vesta, автоваз, экономика
Максим Соколов, Lada Vesta, АвтоВАЗ, Экономика
В АвтоВАЗе рассказали, как ослабление рубля повлияет на цену Lada
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за курса рубля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Ослабление курса рубля скажется в ближайшие месяцы на стоимости автомобилей Lada, АвтоВАЗ будет стараться минимизировать рост цен, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром".
"Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырье во многом они получают из-за рубежа. Поэтому влияние определенное оказывается. Какое и с каким лагом, так сказать, с точки зрения подписанных контрактов — здесь надо анализировать в конкретный момент, для конкретной модели. Но то, что это влияние будет, это безусловно так. Это реалии нашей экономической жизни", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможном росте цен на фоне ослабления рубля.
"Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков. <…> На ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", — добавил он.
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