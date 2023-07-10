https://ria.ru/20230710/kurs-1883240479.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 10.07.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля, ситуация лучше, чем можно спрогнозировать, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:23

2023-07-10T13:23

2023-07-10T13:23

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля, ситуация лучше, чем можно спрогнозировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты - такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882276535.html

россия

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россия, дмитрий песков, экономика