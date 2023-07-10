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В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 10.07.2023
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13:23 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/kurs-1883240479.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 10.07.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля, ситуация лучше, чем можно спрогнозировать, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:23
2023-07-10T13:23
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля, ситуация лучше, чем можно спрогнозировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты - такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Песков: в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля, ситуация лучше, чем можно спрогнозировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты - такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности", - сказал Песков.
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