В Крыму предложили Белоруссии свои порты для перевалки груза
Врио постпреда Соломенцев: Крым готов предложить Белоруссии свои порты для перевалки груза
Вид на Феодосийский торговый порт . Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Крым готов предложить Белоруссии свои порты для перевалки грузов, экспортируемых в третьи страны, сообщил врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев.
"Крым - это южные морские ворота России. Доставка товаров, которые Беларусь готова экспортировать, а их много, включая удобрения, сельхозпродукцию, через Крым имеет большие перспективы. Это гораздо более короткое (транспортное - ред.) плечо до африканских стран, до стран Персидского залива, до Северной Африки, через Чёрное море, через Средиземное море", - заявил журналистам в Минске в понедельник Соломенцев. Он подчеркнул, что Керченский и Феодосийский порты, в частности, готовы принимать товары из Белоруссии для дальнейшей доставки в третьи страны. Соломенцев подчеркнул, что крымские порты готовы обслуживать белорусские грузы, есть необходимые свободные мощности.
Соломенцев рассказал, что перспективным является сотрудничество в сфере рыбной ловли и рыбопереработке. По его словам, при соответствующем флоте можно осуществлять вылов рыбы не только в Чёрном море и отправлять её на переработку в Белоруссию, но и в водах Западной Африки. "Африканская сторона в этом заинтересована... Может, этот вопрос пообсуждаем на форуме" Россия-Африка" в июле. Думаю, надо объединить усилия, здесь есть большие перспективы, интересные и африканской стороне, и нашей, и белорусской", - подчеркнул он.
Соломенцев отметил, что есть много перспективных направлений для развития сотрудничества с Белоруссией в экономике, в гуманитарной, культурной сферах, реализации образовательных и молодёжных программы, развития туризма, и их планируется развивать.
По его словам, в настоящее время стороны прорабатывают конкретные вопросы экономического сотрудничества и развития торговли. На данный момент показатели товарооборота складываются в пользу Белоруссии, уточнил Соломенцев. "Беларусь больше поставляет (товаров - ред.) в Крым, но мы готовы ещё больше принимать товаров", - подчеркнул он.
Дни Республики Крым проходят в Минске 10-12 июля, официальную делегацию Крыма возглавляет врио постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Соломенцев. В понедельник крымская делегация провела встречу с послом России в Минске Борисом Грызловым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".