https://ria.ru/20230710/krym-1883363582.html

Эксперт объяснил причину затора у Крымского моста

Эксперт объяснил причину затора у Крымского моста - РИА Новости, 10.07.2023

Эксперт объяснил причину затора у Крымского моста

Время ожидания в пробке на въезде на Крымский мост в понедельник составило порядка пяти часов, это в том числе связано с тем, что четверть путешественников... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:15

2023-07-10T18:15

2023-07-10T18:15

туризм

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краснодарский край

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Время ожидания в пробке на въезде на Крымский мост в понедельник составило порядка пяти часов, это в том числе связано с тем, что четверть путешественников предпочитают заезжать в места отдыха именно в этот день недели, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Исторически так сложилось, что 25 процентов туристов предпочитают заезжать в места отдыха в понедельник. Если бы заезды распределялись равномерно, то такого бы не было. На прошлой неделе было то же самое. Это цикл загрузки. Поэтому тем, кто не хочет попасть в пробку и терять время, есть смысл рассмотреть свой заезд со вторника-среды", – сказал Ромашкин. При этом вице-президент АТОР отметил, что рост турпотока в Крым на неделе с 3 по 9 июля по сравнению с предыдущей составил 30 процентов. "В целом по сезону и году роста не будет, поскольку первые шесть месяцев мы отработали со спадом 25-30 процентов. Текущее увеличение ситуацию улучшит, конечно, и загрузка в июле-августе будет близка к 100 процентам, но в целом, по сезону, мы получим снижение минимум 20 процентов", – сказал он.Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, время ожидания проезда – до пяти часов, сообщалось ранее в понедельник в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883319789.html

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новости - туризм, краснодарский край, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии