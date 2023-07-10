https://ria.ru/20230710/krym-1883355071.html

Депутат Госдумы заявил, что Украина не сможет блокировать Крым

Депутат Госдумы заявил, что Украина не сможет блокировать Крым - РИА Новости, 10.07.2023

Депутат Госдумы заявил, что Украина не сможет блокировать Крым

Попытки киевских властей блокировать Крымский полуостров останутся безуспешными, ситуация находится под контролем, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:46

2023-07-10T17:46

2023-07-10T17:46

специальная военная операция на украине

сергей алтухов

госдума рф

россия

краснодарский край

киев

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Попытки киевских властей блокировать Крымский полуостров останутся безуспешными, ситуация находится под контролем, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Ранее начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. "Киевский режим в очередной раз продемонстрировал террористический характер своих действий. Не оставляя попыток повредить Крымский мост, они хотят блокировать полуостров, сорвать туристический сезон, спровоцировать панику среди гражданского населения. Сделать это им не удастся. Все эти планы давно известны: и мост, и курорты надежно защищены нашими средствами противовоздушной обороны", - сказал Алтухов. Он отметил также действия властей в регионах, которые стараются минимизировать скопление автотуристов на подъезде к Крымскому мосту. По словам Алтухова, ситуация в районе моста находится под контролем.

https://ria.ru/20230623/krym-1879979563.html

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сергей алтухов, госдума рф, россия, краснодарский край, киев