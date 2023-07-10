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Дело Веры Пехтелевой: почему полицейские избежали тюрьмы - РИА Новости, 10.07.2023
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13:21 10.07.2023 (обновлено: 13:29 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/kriminal-1883230055.html
Дело Веры Пехтелевой: почему полицейские избежали тюрьмы
Дело Веры Пехтелевой: почему полицейские избежали тюрьмы - РИА Новости, 10.07.2023
Дело Веры Пехтелевой: почему полицейские избежали тюрьмы
Отчаянные крики о помощи и несколько звонков в полицию не помогли: два с половиной года назад с 23-летней кемеровчанкой жестоко расправился ее бывший... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:21
2023-07-10T13:29
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровский областной суд
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Во время разговора с дежурным слышно, как на заднем плане Вера Пехтелева зовет на помощь
Во время разговора с дежурным слышно, как на заднем плане Вера Пехтелева зовет на помощь
audio/mpeg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Отчаянные крики о помощи и несколько звонков в полицию не помогли: два с половиной года назад с 23-летней кемеровчанкой жестоко расправился ее бывший возлюбленный Владислав Канюс. Его осудили за убийство, пятерых полицейских обвинили в халатности. О том, чем закончилось разбирательство, — в материале РИА Новости.Полное бездействиеЗаводской райсуд Кемерово рассматривал это дело больше двух лет.По версии СК, начальник смены дежурной части отдела полиции "Ленинский" Михаил Балашов и старший оперативный дежурный Дмитрий Тарицын 14 января 2020-го получили сообщение о том, что из дома № 28 на Ленинградском проспекте доносятся женские крики."Этот сигнал зарегистрировали, но на место преступления никого не послали, — объясняют в СУ СКР по Кемеровской области. — Спустя некоторое время — повторный вызов, однако полицейские опять ничего не предприняли".Они лишь сообщили в городское УВД, что не могут организовать выезд из-за нехватки групп задержания. Вышестоящее руководство об этом не проинформировали.Шестьдесят ножевыхК тому моменту двадцатитрехлетний Владислав Канюс уже шесть часов пытал свою возлюбленную — студентку местного техуниверситета Веру Пехтелеву. Накануне она сказала, что расстается с ним. Тем не менее утром 14 января он заявился к девушке домой."Мы с женой вернулись из гостей, — позже рассказывал оперативникам один из соседей. — Я вышел на лестничную площадку, у дверей стояли два человека. Один представился братом квартиросъемщика, второй — другом. Мы громко стучали, но никто не открывал. Супруга позвонила по номеру 112, пыталась вызвать полицию".Как потом установило следствие, всего в отдел поступило семь звонков от разных жильцов. Однако сотрудники приехали слишком поздно. По словам отца убитой, судебные медики насчитали более 60 ножевых ранений, множество ушибов и переломы ребер. Возбудили дело по статье "Убийство". Когда материалы передали в суд, обвинение изменили на "Убийство с особой жестокостью", добавив "Незаконное лишение свободы" и "Изнасилование".Летом 2022-го Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам колонии строгого режима. По обвинению в изнасиловании его оправдали и освободили от наказания за незаконное лишение свободы — из-за истекшего срока давности. Родители Веры обжаловали приговор, однако вышестоящая инстанция отклонила иск.Условный срокЧто касается полицейских, то, кроме Балашова и Тарицына, судили еще трех сотрудниц дежурной части городского УВД: Анну Пономареву, Марину Дунаеву и Кристину Юденцову. Сотрудничать со следствием они отказались, вину не признали.Балашов и Тарицын на допросах утверждали, что следственно-оперативная группа находилась по другому адресу — там обнаружили труп. Также указали на проблемы с топливом. По их словам, бензин в одной машине группы немедленного реагирования закончился в три часа ночи, а с Ленинградской звонили после четырех утра.Несмотря на попытки оправдаться, в понедельник, 10 июля, суд признал всех пятерых виновными. Балашов, Тарицын, Пономарева получили по два года условно, Дунаева и Юденцова — по полтора.При этом гособвинитель запрашивал реальные сроки — до трех с половиной лет. Не исключено, что и прокуратура, и потерпевшие это решение обжалуют.Также суд постановил взыскать с каждого осужденного по 30 тысяч рублей в пользу потерпевших, а с МВД — один миллион рублей.
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровский областной суд

Дело Веры Пехтелевой: почему полицейские избежали тюрьмы

© Фото : страница Веры Пехтелевой в социальной сетиВера Пехтелева
Вера Пехтелева - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : страница Веры Пехтелевой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Отчаянные крики о помощи и несколько звонков в полицию не помогли: два с половиной года назад с 23-летней кемеровчанкой жестоко расправился ее бывший возлюбленный Владислав Канюс. Его осудили за убийство, пятерых полицейских обвинили в халатности. О том, чем закончилось разбирательство, — в материале РИА Новости.

Полное бездействие

Заводской райсуд Кемерово рассматривал это дело больше двух лет.
По версии СК, начальник смены дежурной части отдела полиции "Ленинский" Михаил Балашов и старший оперативный дежурный Дмитрий Тарицын 14 января 2020-го получили сообщение о том, что из дома № 28 на Ленинградском проспекте доносятся женские крики.
© Предоставлено родственниками погибшейОтдел полиции "Ленинский", сотрудники которого не приехали на вызов. Стоп-кадр видео
Отдел полиции Ленинский, сотрудники которого не приехали на вызов. Стоп-кадр видео
© Предоставлено родственниками погибшей
Отдел полиции "Ленинский", сотрудники которого не приехали на вызов. Стоп-кадр видео
"Этот сигнал зарегистрировали, но на место преступления никого не послали, — объясняют в СУ СКР по Кемеровской области. — Спустя некоторое время — повторный вызов, однако полицейские опять ничего не предприняли".
Они лишь сообщили в городское УВД, что не могут организовать выезд из-за нехватки групп задержания. Вышестоящее руководство об этом не проинформировали.

Шестьдесят ножевых

К тому моменту двадцатитрехлетний Владислав Канюс уже шесть часов пытал свою возлюбленную — студентку местного техуниверситета Веру Пехтелеву. Накануне она сказала, что расстается с ним. Тем не менее утром 14 января он заявился к девушке домой.
"Мы с женой вернулись из гостей, — позже рассказывал оперативникам один из соседей. — Я вышел на лестничную площадку, у дверей стояли два человека. Один представился братом квартиросъемщика, второй — другом. Мы громко стучали, но никто не открывал. Супруга позвонила по номеру 112, пыталась вызвать полицию".
© Фото : страница Веры Пехтелевой в социальной сетиВере было всего 23 года
Вере было всего 23 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : страница Веры Пехтелевой в социальной сети
Вере было всего 23 года
Как потом установило следствие, всего в отдел поступило семь звонков от разных жильцов. Однако сотрудники приехали слишком поздно. По словам отца убитой, судебные медики насчитали более 60 ножевых ранений, множество ушибов и переломы ребер. Возбудили дело по статье "Убийство". Когда материалы передали в суд, обвинение изменили на "Убийство с особой жестокостью", добавив "Незаконное лишение свободы" и "Изнасилование".
Летом 2022-го Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам колонии строгого режима. По обвинению в изнасиловании его оправдали и освободили от наказания за незаконное лишение свободы — из-за истекшего срока давности. Родители Веры обжаловали приговор, однако вышестоящая инстанция отклонила иск.

Условный срок

Что касается полицейских, то, кроме Балашова и Тарицына, судили еще трех сотрудниц дежурной части городского УВД: Анну Пономареву, Марину Дунаеву и Кристину Юденцову. Сотрудничать со следствием они отказались, вину не признали.
Во время разговора с дежурным слышно, как на заднем плане Вера Пехтелева зовет на помощь
Вчера, 13:21
Балашов и Тарицын на допросах утверждали, что следственно-оперативная группа находилась по другому адресу — там обнаружили труп. Также указали на проблемы с топливом. По их словам, бензин в одной машине группы немедленного реагирования закончился в три часа ночи, а с Ленинградской звонили после четырех утра.
Несмотря на попытки оправдаться, в понедельник, 10 июля, суд признал всех пятерых виновными. Балашов, Тарицын, Пономарева получили по два года условно, Дунаева и Юденцова — по полтора.
При этом гособвинитель запрашивал реальные сроки — до трех с половиной лет. Не исключено, что и прокуратура, и потерпевшие это решение обжалуют.
Также суд постановил взыскать с каждого осужденного по 30 тысяч рублей в пользу потерпевших, а с МВД — один миллион рублей.
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровский областной суд
 
 
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