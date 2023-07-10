https://ria.ru/20230710/kreschenie-1883174882.html

Митрополит рассказал о рекордном числе крещений на фронте

Митрополит рассказал о рекордном числе крещений на фронте - РИА Новости, 10.07.2023

Митрополит рассказал о рекордном числе крещений на фронте

Многие бойцы впервые подходят к Таинствам на передовой, один из военных священников крестил 500 человек за 10 дней, рассказал в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:48

2023-07-10T07:48

2023-07-10T07:48

религия

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Многие бойцы впервые подходят к Таинствам на передовой, один из военных священников крестил 500 человек за 10 дней, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Многие из бойцов первый раз в жизни исповедуются и причащаются. Некоторые крестятся на передовой: у меня есть достаточное количество свидетельств, фото и видео. Многие, приехав домой в отпуск, венчаются. Один священник мне рассказывал, что порой на передовой за 10 дней он исповедует и причащает до 500 человек. Это говорит о многом. Представьте себе, в боевых условиях, на первой линии, от блиндажа к блиндажу, переходит священник. И в этих условиях в столь краткий промежуток времени 500 человек изъявляют желание приступить к Таинствам", – рассказал митрополит. Такое, отметил он, говорит о присутствии у многих бойцов сильнейшей внутренней потребности увидеть священника, услышать слово Божие и принять Святые Таинства. "Известна поговорка: атеистов в окопах нет. Об этом говорят и сами бойцы. Буквально недавно, во время торжеств, посвященных присвоению храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в городе Москве статуса Главного храма Воздушно-космических сил, я общался с ветеранами ВКС. И они однозначно говорили о значимости веры и Русской Православной Церкви", – заключил митрополит.

https://ria.ru/20230710/tserkov-1883174701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, общество