Митрополит рассказал о рекордном числе крещений на фронте
Глава военного отдела РПЦ: один из военных священников крестил 500 бойцов за 10 дней
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПравославный священник освящает иордань в канун праздника Крещения Господня
© Sputnik / Виктор Толочко
Православный священник освящает иордань в канун праздника Крещения Господня. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Многие бойцы впервые подходят к Таинствам на передовой, один из военных священников крестил 500 человек за 10 дней, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
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"Многие из бойцов первый раз в жизни исповедуются и причащаются. Некоторые крестятся на передовой: у меня есть достаточное количество свидетельств, фото и видео. Многие, приехав домой в отпуск, венчаются. Один священник мне рассказывал, что порой на передовой за 10 дней он исповедует и причащает до 500 человек. Это говорит о многом. Представьте себе, в боевых условиях, на первой линии, от блиндажа к блиндажу, переходит священник. И в этих условиях в столь краткий промежуток времени 500 человек изъявляют желание приступить к Таинствам", – рассказал митрополит.
Такое, отметил он, говорит о присутствии у многих бойцов сильнейшей внутренней потребности увидеть священника, услышать слово Божие и принять Святые Таинства.
"Известна поговорка: атеистов в окопах нет. Об этом говорят и сами бойцы. Буквально недавно, во время торжеств, посвященных присвоению храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в городе Москве статуса Главного храма Воздушно-космических сил, я общался с ветеранами ВКС. И они однозначно говорили о значимости веры и Русской Православной Церкви", – заключил митрополит.