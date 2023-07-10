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В России начался новый отбор в отряд космонавтов - РИА Новости, 10.07.2023
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21:06 10.07.2023 (обновлено: 21:30 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/kosmonavt-1883391440.html
В России начался новый отбор в отряд космонавтов
В России начался новый отбор в отряд космонавтов - РИА Новости, 10.07.2023
В России начался новый отбор в отряд космонавтов
"Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, следует из сообщения на сайте госкорпорации. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:06
2023-07-10T21:30
россия
олег кононенко
космос - риа наука
общество
роскосмос
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, следует из сообщения на сайте госкорпорации."Сегодня "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты. Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы России", — говорится в заявлении. Отмечается, что в конкурсе может принять участие любой россиянин в возрасте до 35 лет, который соответствует всем предъявляемым требованиям.Претенденты должны представить конкурсной комиссии пакеты личных и медицинских документов. ЦПК будет принимать заявки до 30 октября этого года. После заочной проверки прошедших кандидатов пригласят на очное тестирование на соответствие требованиям к профессиональной пригодности, уточнили в корпорации. "Роскосмос" проводит открытый отбор в четвертый раз. В 2012 и 2018 годах его прошли по восемь кандидатов, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек. Как рассказал РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора его пополнят до шести человек. Причем, по словам Кононенко, желательно, чтобы половина из них были женщины.
https://ria.ru/20230623/kikina-1879939211.html
https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html
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россия, олег кононенко, космос - риа наука, общество, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Россия, Олег Кононенко, Космос - РИА Наука, Общество, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
В России начался новый отбор в отряд космонавтов

"Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов

© РИА НовостиПрототип российского скафандра
Прототип российского скафандра
© РИА Новости
Прототип российского скафандра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, следует из сообщения на сайте госкорпорации.
"Сегодня "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты. Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы России", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что в конкурсе может принять участие любой россиянин в возрасте до 35 лет, который соответствует всем предъявляемым требованиям.
Претенденты должны представить конкурсной комиссии пакеты личных и медицинских документов. ЦПК будет принимать заявки до 30 октября этого года. После заочной проверки прошедших кандидатов пригласят на очное тестирование на соответствие требованиям к профессиональной пригодности, уточнили в корпорации.
"Роскосмос" проводит открытый отбор в четвертый раз. В 2012 и 2018 годах его прошли по восемь кандидатов, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.
Как рассказал РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора его пополнят до шести человек. Причем, по словам Кононенко, желательно, чтобы половина из них были женщины.
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