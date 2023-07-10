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Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека - РИА Новости, 10.07.2023
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23:51 10.07.2023
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Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека - РИА Новости, 10.07.2023
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области увеличилось с 19 до 31 человека, из них 11 уже выздоровели, сообщила... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:51
2023-07-10T23:51
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
происшествия
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области увеличилось с 19 до 31 человека, из них 11 уже выздоровели, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева. Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 6 июля число заболевших выросло до 19 человек, из которых 13 лечились в больнице и шестеро - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям. "На данный момент в селе зарегистрирован 31 случай кори с момента выявления очага, сейчас идет как раз пик заболеваемости. Получают лечение 13 человек в стационаре, семь наблюдаются амбулаторно, 11 человек выздоровели... В 100 процентах случаев заболевают не привитые лица. Как показала практика, сейчас в стационаре находятся именно те, кто не проходил вакцинацию", - цитирует слова Воробьевой областной минздрав. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Происшествия
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека

Число заразившихся корью в пензенском селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области увеличилось с 19 до 31 человека, из них 11 уже выздоровели, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.
Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 6 июля число заболевших выросло до 19 человек, из которых 13 лечились в больнице и шестеро - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям.
"На данный момент в селе зарегистрирован 31 случай кори с момента выявления очага, сейчас идет как раз пик заболеваемости. Получают лечение 13 человек в стационаре, семь наблюдаются амбулаторно, 11 человек выздоровели... В 100 процентах случаев заболевают не привитые лица. Как показала практика, сейчас в стационаре находятся именно те, кто не проходил вакцинацию", - цитирует слова Воробьевой областной минздрав.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
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