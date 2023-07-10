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Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека - РИА Новости, 10.07.2023

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань выросло до 31 человека

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области увеличилось с 19 до 31 человека, из них 11 уже выздоровели, сообщила... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:51

2023-07-10T23:51

2023-07-10T23:51

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

происшествия

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области увеличилось с 19 до 31 человека, из них 11 уже выздоровели, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева. Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 6 июля число заболевших выросло до 19 человек, из которых 13 лечились в больнице и шестеро - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям. "На данный момент в селе зарегистрирован 31 случай кори с момента выявления очага, сейчас идет как раз пик заболеваемости. Получают лечение 13 человек в стационаре, семь наблюдаются амбулаторно, 11 человек выздоровели... В 100 процентах случаев заболевают не привитые лица. Как показала практика, сейчас в стационаре находятся именно те, кто не проходил вакцинацию", - цитирует слова Воробьевой областной минздрав. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия