https://ria.ru/20230710/konflikt-1883400850.html

В Госдепе конфликт на Украине назвали стратегическим провалом Киева

В Госдепе конфликт на Украине назвали стратегическим провалом Киева - РИА Новости, 10.07.2023

В Госдепе конфликт на Украине назвали стратегическим провалом Киева

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник дважды допустил оговорки, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:19

2023-07-10T22:19

2023-07-10T22:25

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник дважды допустил оговорки, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но в итоге признал, что отвык от выступлений на еженедельных брифингах. "Я бы хотел сказать несколько вещей. Что касается вашего первого вопроса, мы считаем, что данная война стала стратегическим поражением для Украины. Госсекретарь (Энтони Блинкен) поднимал эту тему в своей речи, которую он давал в Хельсинки", - сказал Миллер на брифинге. Впоследствии, осознав, что оговорился, представитель госдепартамента допустил ее снова. "Прошу меня извинить, это стратегический провал Украины", - вновь сказал Миллер. Наконец, поняв, что допустил оговорку дважды, высокопоставленный американский дипломат отметил, что впервые дает брифинг на текущей неделе и, "видимо, немного отвык".

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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в мире, украина, киев, энтони блинкен