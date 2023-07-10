https://ria.ru/20230710/konflikt-1883381505.html

В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной

В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной - РИА Новости, 10.07.2023

В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной

Конфликт между тремя мужчинами в подмосковной Электростали обернулся поножовщиной: пострадавший в больнице, двоих нападавших ищут, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:57

2023-07-10T19:57

2023-07-10T19:57

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт между тремя мужчинами в подмосковной Электростали обернулся поножовщиной: пострадавший в больнице, двоих нападавших ищут, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Как рассказали в главке, в воскресенье в полицию Электростали поступило сообщение из медучреждения о том, что "к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями". "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе. Характер телесных повреждений при этом официально не указывается. При этом телеграм-канал Mash ранее в понедельник писал, что пострадавшему юноше "сняли скальп за зеленый ирокез". Конфликт между мужчинами, по данным канала, начался из-за внешнего вида парня. Сейчас полицейские ищут злоумышленников. Проводится проверка, после которой "будет принято решение в соответствии с законодательством", отметили в полиции области.

https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)