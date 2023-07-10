https://ria.ru/20230710/konflikt-1883381505.html
В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной
В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной - РИА Новости, 10.07.2023
В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной
Конфликт между тремя мужчинами в подмосковной Электростали обернулся поножовщиной: пострадавший в больнице, двоих нападавших ищут, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:57
2023-07-10T19:57
2023-07-10T19:57
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт между тремя мужчинами в подмосковной Электростали обернулся поножовщиной: пострадавший в больнице, двоих нападавших ищут, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Как рассказали в главке, в воскресенье в полицию Электростали поступило сообщение из медучреждения о том, что "к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями". "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе. Характер телесных повреждений при этом официально не указывается. При этом телеграм-канал Mash ранее в понедельник писал, что пострадавшему юноше "сняли скальп за зеленый ирокез". Конфликт между мужчинами, по данным канала, начался из-за внешнего вида парня. Сейчас полицейские ищут злоумышленников. Проводится проверка, после которой "будет принято решение в соответствии с законодательством", отметили в полиции области.
https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html
электросталь
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной
В подмосковной Электростали полиция ищет двух мужчин после конфликта с поножовщиной
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Конфликт между тремя мужчинами в подмосковной Электростали обернулся поножовщиной: пострадавший в больнице, двоих нападавших ищут, сообщили в пресс-службе
областного главка МВД.
Как рассказали в главке, в воскресенье в полицию Электростали поступило сообщение из медучреждения о том, что "к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями".
"Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. В результате инцидента пострадавший был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
Характер телесных повреждений при этом официально не указывается. При этом телеграм-канал Mash ранее в понедельник писал, что пострадавшему юноше "сняли скальп за зеленый ирокез". Конфликт между мужчинами, по данным канала, начался из-за внешнего вида парня.
Сейчас полицейские ищут злоумышленников. Проводится проверка, после которой "будет принято решение в соответствии с законодательством", отметили в полиции области.
На юге Москвы пьяный мужчина ранил ножом четырех человек