https://ria.ru/20230710/konflikt-1883226379.html

Экс-генсек НАТО заявил о важности недопущения реального конфликта с Россией

Экс-генсек НАТО заявил о важности недопущения реального конфликта с Россией - РИА Новости, 10.07.2023

Экс-генсек НАТО заявил о важности недопущения реального конфликта с Россией

Бывший генсек НАТО и бывший верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана считает, что важно... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:33

2023-07-10T12:33

2023-07-10T12:33

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украина

хавьер солано

нато

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший генсек НАТО и бывший верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана считает, что важно избежать прямого конфликта России с НАТО и США, иначе он может перерасти в третью мировую войну. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo."Очень важно избежать реального конфликта, потому что сейчас он есть между Россией и Украиной, но как только он перейдет в конфликт со странами НАТО и США, он превратится в ядерный конфликт, мы поднимемся до уровня третьей мировой войны. Поэтому все должно делаться взвешенно и разумно", - заявил Солана. Бывший генсек НАТО отметил что сейчас альянс помогает Украине, но "не находится в состоянии войны с Россией". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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в мире, россия, украина, хавьер солано, нато, сша