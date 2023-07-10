https://ria.ru/20230710/konflikt-1883165588.html

Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут - РИА Новости, 10.07.2023

Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский в беседе с ABC News. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T02:32

2023-07-10T02:32

2023-07-10T15:14

в мире

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский в беседе с ABC News."Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины — другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, — что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут", — сказал украинский президент.По его словам, Киев на это не согласился бы.Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы положить конец украинскому конфликту в течение суток.

https://ria.ru/20230710/pechal-1883162840.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп