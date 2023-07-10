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Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут - РИА Новости, 10.07.2023
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02:32 10.07.2023 (обновлено: 15:14 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/konflikt-1883165588.html
Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут
Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут - РИА Новости, 10.07.2023
Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут
Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский в беседе с ABC News. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T02:32
2023-07-10T15:14
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский в беседе с ABC News."Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины — другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, — что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут", — сказал украинский президент.По его словам, Киев на это не согласился бы.Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы положить конец украинскому конфликту в течение суток.
https://ria.ru/20230710/pechal-1883162840.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп
Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой украинских территорий

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, заявил Владимир Зеленский в беседе с ABC News.
"Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины — другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, — что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут", — сказал украинский президент.
По его словам, Киев на это не согласился бы.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы положить конец украинскому конфликту в течение суток.
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