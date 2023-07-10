https://ria.ru/20230710/konferentsiya-1883373901.html
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архызе
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архызе - РИА Новости, 10.07.2023
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архызе
Стартовала всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ, группа... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:09
2023-07-10T19:09
2023-07-10T19:09
российский экспортный центр (рэц)
экономика
архыз
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Стартовала всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти, сообщили в РЭЦ.Там уточнили, что целью конференции является подведение итогов деятельности региональных центров поддержки экспорта за первое полугодие 2023 года."Сегодня в условиях сложной экономической и внешнеполитической ситуации развитие экспортного потенциала нашей страны приобретает особый стратегический характер. Центры поддержки экспорта со всех регионов нашей страны собрались на этом мероприятии для того, чтобы выработать единые механизмы и подходы к оказанию господдержки в сфере развития экспорта для наших предпринимателей. Мы выражаем особую благодарность министерству экономического развития РФ и Российскому экспортному центру за решение провести данное мероприятие на площадке такого замечательного и развивающегося курорта, как Архыз", - сказал министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики Артур Езаов."Очный формат подведения итогов деятельности крайне важен. В рамках мероприятий происходит ценный обмен опытом, обсуждаются проблемные зоны и определяются точки роста каждого региона. Как результат: инфраструктура поддержки экспорта становиться сильнее, а значит, услуги малому и среднему бизнесу предоставляются более эффективно", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.В РЭЦ уточнили, что в течение трех дней в рамках конференции будут проведены стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала регионов, презентация платформы "Мой экспорт", а также организована деловая игра "Конкурентный рынок" для центров поддержки экспорта и центров "Мой бизнес".
https://ria.ru/20230710/vystavka-1883233802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, архыз
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Архыз
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Стартовала всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти, сообщили в РЭЦ.
Там уточнили, что целью конференции является подведение итогов деятельности региональных центров поддержки экспорта за первое полугодие 2023 года.
"Сегодня в условиях сложной экономической и внешнеполитической ситуации развитие экспортного потенциала нашей страны приобретает особый стратегический характер. Центры поддержки экспорта со всех регионов нашей страны собрались на этом мероприятии для того, чтобы выработать единые механизмы и подходы к оказанию господдержки в сфере развития экспорта для наших предпринимателей. Мы выражаем особую благодарность министерству экономического развития РФ и Российскому экспортному центру за решение провести данное мероприятие на площадке такого замечательного и развивающегося курорта, как Архыз", - сказал министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
Артур Езаов.
"Очный формат подведения итогов деятельности крайне важен. В рамках мероприятий происходит ценный обмен опытом, обсуждаются проблемные зоны и определяются точки роста каждого региона. Как результат: инфраструктура поддержки экспорта становиться сильнее, а значит, услуги малому и среднему бизнесу предоставляются более эффективно", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
В РЭЦ уточнили, что в течение трех дней в рамках конференции будут проведены стратегическая сессия по развитию экспортного потенциала регионов, презентация платформы "Мой экспорт", а также организована деловая игра "Конкурентный рынок" для центров поддержки экспорта и центров "Мой бизнес".
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