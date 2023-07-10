https://ria.ru/20230710/kompanii-1883401988.html

Более 30 нижегородских компаний представили продукцию на "Иннопроме"

Более 30 нижегородских компаний представили продукцию на "Иннопроме" - РИА Новости, 10.07.2023

Более 30 нижегородских компаний представили продукцию на "Иннопроме"

Тридцать одна компания из Нижегородской области представила свою продукцию на Всероссийской промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, сообщает... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:33

2023-07-10T22:33

2023-07-10T22:33

нижегородская область

нижегородская область

екатеринбург

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Тридцать одна компания из Нижегородской области представила свою продукцию на Всероссийской промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона. "Делегация нижегородских предприятий, по данным организаторов форума, - самая многочисленная среди других регионов. В этом году на "Иннопроме" 27 нижегородских организаций представляют около 60 продуктов на коллективном стенде региона, который подготовила команда Нижегородской ярмарки, и еще четыре компании организовали собственные экспозиции", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона рассказал, что большая часть экспонатов – это инновационные решения из различных областей, поэтому и стенд оформлен в стиле Машинного отдела Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, где также были представлены на тот момент самые передовые разработки. "Предприятия из всех субъектов очень активны, кроме того, представлена большая делегация китайских компаний, а главным партнером "Иннопрома" стала Республика Беларусь. Не сомневаюсь, что каждый участник вернется домой с новыми контактами и перспективами", - отметил губернатор Нижегородской области. По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, нижегородские организации представили свои разработки по нескольким направлениям. Среди наработок в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - макеты и прототипы трех беспилотников разных типов, мобильные и стационарную станции обслуживания воздушных судов, а также средства защиты от БПЛА. Компании, работающие в сфере транспорта и машиностроения, демонстрируют на выставке ипортозамещающие сиденья, модели троллейбуса и ледового комбайна, тестер электроники автомобиля. Также нижегородские компании представили первый в России фотополимерный 3D-принтер, лазерный аппарат для косметологии, терминал интеллектуальной релейной защиты, систему обнаружения внештатных ситуаций на газопроводах и другие разработки.

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нижегородская область, екатеринбург, россия, глеб никитин