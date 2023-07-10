https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html

В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции

В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции - РИА Новости, 10.07.2023

В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции

Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:39

2023-07-10T11:39

2023-07-10T15:12

происшествия

пятигорск

ставропольский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК."Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.Санкция данной статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы. Сообщалось, что собственную проверку проводит Росздравнадзор.Ранее в соцсетях появилась информация, что в апреле этого года 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после проведения пластической операции в больнице в Пятигорске. Ее родственники считают, что это стало результатом ошибки медиков.

https://ria.ru/20230311/rebenok-1857231370.html

пятигорск

ставропольский край

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происшествия, пятигорск, ставропольский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)