https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции - РИА Новости, 10.07.2023
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:39
2023-07-10T11:39
2023-07-10T15:12
происшествия
пятигорск
ставропольский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК."Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.Санкция данной статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы. Сообщалось, что собственную проверку проводит Росздравнадзор.Ранее в соцсетях появилась информация, что в апреле этого года 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после проведения пластической операции в больнице в Пятигорске. Ее родственники считают, что это стало результатом ошибки медиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции
Жительница Воронежа впала в кому после пластической операции в Пятигорске
НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.
«
"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.
Санкция данной статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы.
Сообщалось, что собственную проверку проводит Росздравнадзор.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в апреле этого года 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после проведения пластической операции в больнице в Пятигорске. Ее родственники считают, что это стало результатом ошибки медиков.
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