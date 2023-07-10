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В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции - РИА Новости, 10.07.2023
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11:39 10.07.2023 (обновлено: 15:12 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции - РИА Новости, 10.07.2023
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:39
2023-07-10T15:12
происшествия
пятигорск
ставропольский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.&quot;Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (&quot;Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей&quot;)&quot;, — уточнили в ведомстве.Санкция данной статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы. Сообщалось, что собственную проверку проводит Росздравнадзор.Ранее в соцсетях появилась информация, что в апреле этого года 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после проведения пластической операции в больнице в Пятигорске. Ее родственники считают, что это стало результатом ошибки медиков.
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пятигорск
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции

Жительница Воронежа впала в кому после пластической операции в Пятигорске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 июл — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений в соцсетях о женщине, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.
«

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.

Санкция данной статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы.
Сообщалось, что собственную проверку проводит Росздравнадзор.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в апреле этого года 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после проведения пластической операции в больнице в Пятигорске. Ее родственники считают, что это стало результатом ошибки медиков.
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ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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