https://ria.ru/20230710/kollektory-1883304840.html
В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы
В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 10.07.2023
В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы для коллекторов за угрозы применения насилия,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:24
2023-07-10T15:24
2023-07-10T16:30
общество
россия
владимир путин
коллекторы
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы для коллекторов за угрозы применения насилия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке, для нарушивших закон коллекторов предусмотрен штраф 300-500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.Наказание устанавливается за "совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких".При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением в крупном размере имущества осужденным грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.Если же примененное насилие квалифицировано как опасное для жизни или здоровья либо при ущербе в особо крупном размере имущества, наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом от миллиона до пяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20220926/kollektory-1819450244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, коллекторы
Общество, Россия, Владимир Путин, Коллекторы
В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы
Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы для коллекторов за угрозы применения насилия, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как говорится в пояснительной записке, для нарушивших закон коллекторов предусмотрен штраф 300-500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.
Наказание устанавливается за "совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких".
При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением в крупном размере имущества осужденным грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.
Если же примененное насилие квалифицировано как опасное для жизни или здоровья либо при ущербе в особо крупном размере имущества, наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом от миллиона до пяти миллионов рублей.
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