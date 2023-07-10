https://ria.ru/20230710/kitay-1883182576.html

Китай выразил Йеллен озабоченность из-за санкций и давления Вашингтона

Китай выразил Йеллен озабоченность из-за санкций и давления Вашингтона - РИА Новости, 10.07.2023

Китай выразил Йеллен озабоченность из-за санкций и давления Вашингтона

Китайская сторона на встречах с министром финансов США Джанет Йеллен выразила озабоченность по поводу американских санкций и давления, которое Вашингтон... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:02

2023-07-10T09:02

2023-07-10T09:04

китай

джанет йеллен

министерство финансов китая

сша

в мире

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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китайская сторона на встречах с министром финансов США Джанет Йеллен выразила озабоченность по поводу американских санкций и давления, которое Вашингтон оказывает на Пекин, говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР, подводящем итоги визита Йеллен в Китай. Йеллен 6-9 июля находилась в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. "В ходе встреч и переговоров китайская сторона снова выразила озабоченность по поводу (нерешенности - ред.) таких проблем как отмена тарифов в отношении Китая, прекращение давления на китайские компании, справедливое отношение к двусторонним инвестициям, ослабление экспортного контроля по отношению к Китаю, отмена запрета на товары, связанные с Синьцзяном", - говорится в документе. Отмечается, что в последние годы США ввели ряд экономических санкций и мер подавления Китая, которые нанесли ущерб правам и интересам субъектов китайского рынка, подорвали основу общественного мнения в двусторонних отношениях.

https://ria.ru/20230707/kitay-1882626017.html

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