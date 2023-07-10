https://ria.ru/20230710/kipr-1883320369.html

Туроператоры назвали самое популярное пляжное направление в Европе

Туроператоры назвали самое популярное пляжное направление в Европе - РИА Новости, 10.07.2023

Туроператоры назвали самое популярное пляжное направление в Европе

Кипр – самое востребованные европейские пляжное направление у россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:27

2023-07-10T17:27

2023-07-10T17:27

туризм

туризм

новости - туризм

кипр

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кувейт

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кипр – самое востребованные европейские пляжное направление у россиян, сообщает АТОР.Хорошему спросу способствуют удобные стыковочные рейсы, быстрые сроки получения визы и относительно невысокие цены на путевки, объясняю участники рынка.На остров туристы летят по единому билету на регулярных рейсах Jazeera Airways с пересадкой в Кувейте. Стыковка занимает несколько часов, она максимально комфортная и недолгая, рассказали в "Русском Экспрессе", имеющем гарантированный блок мест в рамках этой программы. Есть нюанс: питание на борту надо заказать заранее – не позднее, чем за три дня до путешествия. Лайнеры летают трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам.В среднем туристы летят на Кипр на 12 ночей, с детьми продолжительность отдыха может быть длиннее. Для поездки нужен либо шенген, либо национальная виза, либо открытые румынская или болгарская.Минимальная стоимость десятидневного тура на двоих с вылетом 9 августа и проживанием в отеле категории три звезды на "все включено" – 296 тысячи рублей. "Четверка" будет дороже примерно на 30 тысяч рублей. "Пятерка" стоит почти 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230704/gelendzhik-1881982360.html

кипр

европа

кувейт

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, кипр, европа, кувейт, ассоциация туроператоров россии (атор)