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В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 10.07.2023
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13:07 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/kinzhal-1883235939.html
В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал"
В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 10.07.2023
В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" выпускается уже серийно и в необходимых Минобороны России объемах, сообщил в понедельник первый замгендиректора... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:07
2023-07-10T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" выпускается уже серийно и в необходимых Минобороны России объемах, сообщил в понедельник первый замгендиректора "Ростех" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия 24". "Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим", - сказал он. По словам Артякова, пропагандистские заявления Киева насчет якобы перехвата "Кинжалов" не выдерживает критики. "Конечно, невозможно перехватить "Кинжал". Сегодня против нас идет не только гибридная, но и пропагандистская война. Это (заявления о перехвате "Кинжалов" – ред.) - один из элементов такой пропагандистской работы со стороны нашего противника", - сказал он.
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех
В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал"

"Ростех": гиперзвуковой комплекс "Кинжал" выпускается серийно и в необходимом количестве

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" выпускается уже серийно и в необходимых Минобороны России объемах, сообщил в понедельник первый замгендиректора "Ростех" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим", - сказал он.
По словам Артякова, пропагандистские заявления Киева насчет якобы перехвата "Кинжалов" не выдерживает критики.
«
"Конечно, невозможно перехватить "Кинжал". Сегодня против нас идет не только гибридная, но и пропагандистская война. Это (заявления о перехвате "Кинжалов" – ред.) - один из элементов такой пропагандистской работы со стороны нашего противника", - сказал он.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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