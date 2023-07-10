https://ria.ru/20230710/kinzhal-1883235939.html

В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал"

В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 10.07.2023

В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" выпускается уже серийно и в необходимых Минобороны России объемах, сообщил в понедельник первый замгендиректора... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:07

2023-07-10T13:07

2023-07-10T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" выпускается уже серийно и в необходимых Минобороны России объемах, сообщил в понедельник первый замгендиректора "Ростех" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия 24". "Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим", - сказал он. По словам Артякова, пропагандистские заявления Киева насчет якобы перехвата "Кинжалов" не выдерживает критики. "Конечно, невозможно перехватить "Кинжал". Сегодня против нас идет не только гибридная, но и пропагандистская война. Это (заявления о перехвате "Кинжалов" – ред.) - один из элементов такой пропагандистской работы со стороны нашего противника", - сказал он.

https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир артяков, ростех