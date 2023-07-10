В "Ростехе" рассказали о серийном выпуске гиперзвукового комплекса "Кинжал"
"Ростех": гиперзвуковой комплекс "Кинжал" выпускается серийно и в необходимом количестве
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
© Министерство обороны РФ
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" выпускается уже серийно и в необходимых Минобороны России объемах, сообщил в понедельник первый замгендиректора "Ростех" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим", - сказал он.
По словам Артякова, пропагандистские заявления Киева насчет якобы перехвата "Кинжалов" не выдерживает критики.
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"Конечно, невозможно перехватить "Кинжал". Сегодня против нас идет не только гибридная, но и пропагандистская война. Это (заявления о перехвате "Кинжалов" – ред.) - один из элементов такой пропагандистской работы со стороны нашего противника", - сказал он.