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Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу - РИА Новости, 10.07.2023
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22:14 10.07.2023 (обновлено: 23:31 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html
Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу
Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу - РИА Новости, 10.07.2023
Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу
Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале показал детеныша капибар по кличке Капитоша, которого сотрудникам пришлось выкармливать из бутылочки. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:14
2023-07-10T23:31
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ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале показал детеныша капибар по кличке Капитоша, которого сотрудникам пришлось выкармливать из бутылочки. "Капитоша. Так зовут детеныша капибар, которого выкормили сотрудники нашего зоопарка. Кроха появился на свет 20 марта. К сожалению, мать не смогла кормить его. И да, в мире животных это порой случается. В дикой природе такие малыши просто погибают, но опытные зоологи делают все, что в их силах, чтобы сохранить отказникам жизнь", — сообщает зоопарк. Каждые два часа малыша кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. "В течение первых двух недель после рождения Капитоша провел дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая стала ему настоящей мамой", — сообщают в зоопарке. При этом там отмечают, что не стоит мечтать о приобретении капибары в качестве домашнего питомца. Так, всего за пару недель в доме сотрудницы зоопарка Капитоша сгрыз почти все предметы: мебель, одежду, провода. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20230628/kapibary-1880829193.html
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Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, София (королева Испании), Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу

Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу, которого выкормили из бутылочки

© РИА Новости / Елена Чепинога | Перейти в медиабанкКапибары в зоопарке
Капибары в зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Елена Чепинога
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Капибары в зоопарке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале показал детеныша капибар по кличке Капитоша, которого сотрудникам пришлось выкармливать из бутылочки.
"Капитоша. Так зовут детеныша капибар, которого выкормили сотрудники нашего зоопарка. Кроха появился на свет 20 марта. К сожалению, мать не смогла кормить его. И да, в мире животных это порой случается. В дикой природе такие малыши просто погибают, но опытные зоологи делают все, что в их силах, чтобы сохранить отказникам жизнь", — сообщает зоопарк.
Каждые два часа малыша кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. "В течение первых двух недель после рождения Капитоша провел дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая стала ему настоящей мамой", — сообщают в зоопарке.
При этом там отмечают, что не стоит мечтать о приобретении капибары в качестве домашнего питомца. Так, всего за пару недель в доме сотрудницы зоопарка Капитоша сгрыз почти все предметы: мебель, одежду, провода.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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