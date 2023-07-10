https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html

Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу

Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу - РИА Новости, 10.07.2023

Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу

Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале показал детеныша капибар по кличке Капитоша, которого сотрудникам пришлось выкармливать из бутылочки. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:14

2023-07-10T22:14

2023-07-10T23:31

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ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале показал детеныша капибар по кличке Капитоша, которого сотрудникам пришлось выкармливать из бутылочки. "Капитоша. Так зовут детеныша капибар, которого выкормили сотрудники нашего зоопарка. Кроха появился на свет 20 марта. К сожалению, мать не смогла кормить его. И да, в мире животных это порой случается. В дикой природе такие малыши просто погибают, но опытные зоологи делают все, что в их силах, чтобы сохранить отказникам жизнь", — сообщает зоопарк. Каждые два часа малыша кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. "В течение первых двух недель после рождения Капитоша провел дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая стала ему настоящей мамой", — сообщают в зоопарке. При этом там отмечают, что не стоит мечтать о приобретении капибары в качестве домашнего питомца. Так, всего за пару недель в доме сотрудницы зоопарка Капитоша сгрыз почти все предметы: мебель, одежду, провода. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20230628/kapibary-1880829193.html

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санкт-петербург, россия, ленинград, софия (королева испании), ленинградский зоопарк