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Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО
Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО - РИА Новости, 10.07.2023
Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО
Российские предприятия в два раза нарастили выпуск истребителей для нужд спецоперации, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:42
2023-07-10T12:42
2023-07-10T13:25
специальная военная операция на украине
ростех
безопасность
владимир артяков
су-34
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украина
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские предприятия в два раза нарастили выпуск истребителей для нужд спецоперации, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24"."По некоторым позициям мы <...> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению (задач. — Прим. ред.) нашей специальной военной операции", — сказал он.Кроме того, предприятия госкорпорации серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", продолжил Артяков.Он отметил, что если ранее производство было сосредоточено на дальнейшей модернизации и окончании НИОКР, то сегодня "Кинжал" вышел в "твердую серию". Этот комплекс поставляют Минобороны в необходимых количествах.Заявления украинских властей о якобы перехваченных "Кинжалах" первый замгендиректора "Ростеха" назвал пропагандой, подчеркнув, что ракету перехватить невозможно.
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ростех, безопасность, владимир артяков, су-34, су-35, украина, россия, су-30
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Безопасность, Владимир Артяков, Су-34, Су-35, Украина, Россия, Су-30
Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО
"Ростех": Россия в два раза нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО