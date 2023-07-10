https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html

Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО

Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО - РИА Новости, 10.07.2023

Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО

Российские предприятия в два раза нарастили выпуск истребителей для нужд спецоперации, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:42

2023-07-10T12:42

2023-07-10T13:25

специальная военная операция на украине

ростех

безопасность

владимир артяков

су-34

су-35

украина

россия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские предприятия в два раза нарастили выпуск истребителей для нужд спецоперации, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24"."По некоторым позициям мы <...> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению (задач. — Прим. ред.) нашей специальной военной операции", — сказал он.Кроме того, предприятия госкорпорации серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", продолжил Артяков.Он отметил, что если ранее производство было сосредоточено на дальнейшей модернизации и окончании НИОКР, то сегодня "Кинжал" вышел в "твердую серию". Этот комплекс поставляют Минобороны в необходимых количествах.Заявления украинских властей о якобы перехваченных "Кинжалах" первый замгендиректора "Ростеха" назвал пропагандой, подчеркнув, что ракету перехватить невозможно.

https://ria.ru/20230706/bronezhilet-1882505591.html

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ростех, безопасность, владимир артяков, су-34, су-35, украина, россия, су-30