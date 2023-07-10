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Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки - РИА Новости, 10.07.2023
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14:20 10.07.2023 (обновлено: 14:28 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/irak-1883263849.html
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки - РИА Новости, 10.07.2023
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки
Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:20
2023-07-10T14:28
в мире
россия
ирак
исламское государство
багдад (город)
израиль
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БАГДАД, 10 июл - РИА Новости. Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что "Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке". По утверждению канцелярии главы израильского кабинета, она все еще жива."Нет, мы не связывались с правительством Ирака по этому вопросу. Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство", - сказал дипломат.Такое обращение, отметил посол, "должно быть сделано со стороны семьи гражданина, родственников или друзей". "На данный момент каких-либо обращений в посольство России от связанных с этой гражданкой лиц не поступало. Поэтому я не знаю, действительно ли она гражданка России или нет, откуда она приехала и въехала ли она в Ирак или нет", - сказал Кутрашев.Согласно сообщению телеканала "Аль-Хадас", иракские власти заявили о начале расследования дела о похищении израильтянки Елизаветы Цурков. Как заявил представитель иракского кабинета министров, официальный Багдад "объявит свою позицию по делу Елизаветы Цурков после завершения расследования и получения его результатов".В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД России. По его словам, Кремль обязательно поинтересуется в МИД, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии дипведомств.По информации израильского радио "Кан", Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230706/irak-1882561027.html
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в мире, россия, ирак, исламское государство, багдад (город), израиль
В мире, Россия, Ирак, Исламское государство, Багдад (город), Израиль
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки

Посол в Ираке Кутрашев: обращений в посольство о похищенной россиянке Цурков не поступало

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПригород Багдада
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пригород Багдада. Архивное фото
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БАГДАД, 10 июл - РИА Новости. Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.
5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что "Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке". По утверждению канцелярии главы израильского кабинета, она все еще жива.
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"Нет, мы не связывались с правительством Ирака по этому вопросу. Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство", - сказал дипломат.
Такое обращение, отметил посол, "должно быть сделано со стороны семьи гражданина, родственников или друзей". "На данный момент каких-либо обращений в посольство России от связанных с этой гражданкой лиц не поступало. Поэтому я не знаю, действительно ли она гражданка России или нет, откуда она приехала и въехала ли она в Ирак или нет", - сказал Кутрашев.
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Согласно сообщению телеканала "Аль-Хадас", иракские власти заявили о начале расследования дела о похищении израильтянки Елизаветы Цурков. Как заявил представитель иракского кабинета министров, официальный Багдад "объявит свою позицию по делу Елизаветы Цурков после завершения расследования и получения его результатов".
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД России. По его словам, Кремль обязательно поинтересуется в МИД, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии дипведомств.
По информации израильского радио "Кан", Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.
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