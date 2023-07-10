https://ria.ru/20230710/irak-1883263849.html

Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки

Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки - РИА Новости, 10.07.2023

Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки

Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:20

2023-07-10T14:20

2023-07-10T14:28

в мире

россия

ирак

исламское государство

багдад (город)

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/46/1559534628_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_80ac352ffeba5076202f77db007f5a4f.jpg

БАГДАД, 10 июл - РИА Новости. Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что "Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке". По утверждению канцелярии главы израильского кабинета, она все еще жива."Нет, мы не связывались с правительством Ирака по этому вопросу. Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство", - сказал дипломат.Такое обращение, отметил посол, "должно быть сделано со стороны семьи гражданина, родственников или друзей". "На данный момент каких-либо обращений в посольство России от связанных с этой гражданкой лиц не поступало. Поэтому я не знаю, действительно ли она гражданка России или нет, откуда она приехала и въехала ли она в Ирак или нет", - сказал Кутрашев.Согласно сообщению телеканала "Аль-Хадас", иракские власти заявили о начале расследования дела о похищении израильтянки Елизаветы Цурков. Как заявил представитель иракского кабинета министров, официальный Багдад "объявит свою позицию по делу Елизаветы Цурков после завершения расследования и получения его результатов".В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД России. По его словам, Кремль обязательно поинтересуется в МИД, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии дипведомств.По информации израильского радио "Кан", Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230706/irak-1882561027.html

https://ria.ru/20230628/putin-1880960754.html

https://ria.ru/20230617/vydacha-1878901097.html

россия

ирак

багдад (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ирак, исламское государство, багдад (город), израиль