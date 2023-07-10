https://ria.ru/20230710/irak-1883263849.html
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки - РИА Новости, 10.07.2023
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки
Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:20
2023-07-10T14:20
2023-07-10T14:28
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БАГДАД, 10 июл - РИА Новости. Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что "Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке". По утверждению канцелярии главы израильского кабинета, она все еще жива."Нет, мы не связывались с правительством Ирака по этому вопросу. Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство", - сказал дипломат.Такое обращение, отметил посол, "должно быть сделано со стороны семьи гражданина, родственников или друзей". "На данный момент каких-либо обращений в посольство России от связанных с этой гражданкой лиц не поступало. Поэтому я не знаю, действительно ли она гражданка России или нет, откуда она приехала и въехала ли она в Ирак или нет", - сказал Кутрашев.Согласно сообщению телеканала "Аль-Хадас", иракские власти заявили о начале расследования дела о похищении израильтянки Елизаветы Цурков. Как заявил представитель иракского кабинета министров, официальный Багдад "объявит свою позицию по делу Елизаветы Цурков после завершения расследования и получения его результатов".В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД России. По его словам, Кремль обязательно поинтересуется в МИД, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии дипведомств.По информации израильского радио "Кан", Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230706/irak-1882561027.html
https://ria.ru/20230628/putin-1880960754.html
https://ria.ru/20230617/vydacha-1878901097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ирак, исламское государство, багдад (город), израиль
В мире, Россия, Ирак, Исламское государство, Багдад (город), Израиль
Посол в Ираке прокомментировал сообщения о якобы похищении россиянки
Посол в Ираке Кутрашев: обращений в посольство о похищенной россиянке Цурков не поступало
БАГДАД, 10 июл - РИА Новости. Обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурков не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.
5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
заявила, что "Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах
" в Ираке". По утверждению канцелярии главы израильского кабинета, она все еще жива.
Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке
"Нет, мы не связывались с правительством Ирака по этому вопросу. Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство", - сказал дипломат.
Такое обращение, отметил посол, "должно быть сделано со стороны семьи гражданина, родственников или друзей". "На данный момент каких-либо обращений в посольство России от связанных с этой гражданкой лиц не поступало. Поэтому я не знаю, действительно ли она гражданка России или нет, откуда она приехала и въехала ли она в Ирак или нет", - сказал Кутрашев.
Байден заявил, что Путин проигрывает в Ираке
Согласно сообщению телеканала "Аль-Хадас", иракские власти заявили о начале расследования дела о похищении израильтянки Елизаветы Цурков. Как заявил представитель иракского кабинета министров, официальный Багдад "объявит свою позицию по делу Елизаветы Цурков после завершения расследования и получения его результатов".
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД России. По его словам, Кремль обязательно поинтересуется в МИД, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии дипведомств.
По информации израильского радио "Кан", Цурков является экспертом по Сирии
, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство
"* (ИГ*, запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра
(садристов) и ливанских формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана
.
* Запрещенная в России террористическая организация
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