https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html

Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию

Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию - РИА Новости, 10.07.2023

Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию

Гвинея могла бы поставлять в Россию кофе, какао и экзотические фрукты, а также орехи кешью, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:02

2023-07-10T10:02

2023-07-10T10:05

экономика

гвинея

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гвинея могла бы поставлять в Россию кофе, какао и экзотические фрукты, а также орехи кешью, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Есть много продуктов, которые Гвинея могла бы предложить России: кофе и какао, ананасы, тропические экзотические фрукты, такие как папайя и маниок, а также орехи кешью", - сказал Аба. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>

https://ria.ru/20230710/gvineya-1883178496.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, гвинея, россия