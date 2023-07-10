https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html
Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию
Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию - РИА Новости, 10.07.2023
Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию
Гвинея могла бы поставлять в Россию кофе, какао и экзотические фрукты, а также орехи кешью, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:02
2023-07-10T10:02
2023-07-10T10:05
экономика
гвинея
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гвинея могла бы поставлять в Россию кофе, какао и экзотические фрукты, а также орехи кешью, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Есть много продуктов, которые Гвинея могла бы предложить России: кофе и какао, ананасы, тропические экзотические фрукты, такие как папайя и маниок, а также орехи кешью", - сказал Аба. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>
https://ria.ru/20230710/gvineya-1883178496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гвинея, россия
Экономика, Гвинея, Россия
Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию
Посол Аба: Гвинея могла бы поставлять России кофе, какао, экзотические фрукты и кешью